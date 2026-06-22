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Wiceprezydent USA: cieśnina Ormuz jest otwarta

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Ormuz – cieśnina
Negocjacje USA-Iran. Cały materiał Pauliny Chacińskiej
Źródło wideo: Paulina Chacińska/TVN24
Źródło zdj. gł.: Reuters
Wiceprezydent USA J.D. Vance przekazał, że cieśnina Ormuz jest otwarta. To efekt zawartego porozumienia pomiędzy USA a Iranem.

Vance dodał, że "zespoły techniczne będą pracować pod odpowiednim nadzorem, aby upewnić się, że osiągamy cele, które są ważne dla wszystkich".

Zaznaczył również, że zespoły negocjacyjne poczyniły "duże postępy" podczas rozmów, pozostając dziś przy stole po 1 w nocy.

- Chociaż to miejsce jest bardzo piękne, nie mogę tu zostać przez następne 60 dni - powiedział wiceprezydent USA J.D. Vance podczas krótkiej konferencji prasowej w Szwajcarii, po negocjacjach w sprawie zakończenia wojny z Iranem.

Wiceprezydent USA J.D. Vance
Wiceprezydent USA J.D. Vance
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/FABRICE COFFRINI / POOL

J.D. Vance: ten warunek został spełniony

J.D. Vance powiedział, że negocjacje między USA a Iranem były "bardzo, bardzo dobre" - przekazało CNN. Podkreślił, że podczas poprzedzających je rozmów technicznych skupiono się na czterech kluczowych priorytetach.

Jak zaznaczył, jednym z najważniejszych celów było utrzymanie otwartej Cieśniny Ormuz - i ten warunek został spełniony. Dodał, że wraz z powrotem ruchu statków przez ten strategiczny szlak, uczestnicy rozmów chcą dopilnować stworzenia mechanizmu koordynacji operacji rozminowywania oraz wznowienia handlu.

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Reuters: uzgodniono plan działania

Jak podał Reuters, powołując się na informacje mediatorów z Pakistanu i Kataru, "obie strony uzgodniły plan działania prowadzący do trwałego porozumienia mającego zakończyć wojnę w ciągu 60 dni podczas rozmów w należącym do Kataru szwajcarskim kurorcie górskim Buergenstock".

W komunikacie wydanym po zakończeniu sesji trwającej kilkanaście godzin w Buergenstock nad Jeziorem Czterech Kantonów w Szwajcarii mediatorzy ocenili, że rozmowy toczyły się "w pozytywnej i konstruktywnej atmosferze" i że "osiągnięto zachęcający postęp, w tym utworzono mechanizm dalszych rozmów technicznych".

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Wśród konkretnych ustaleń szczytu było powołanie trzech specjalistycznych zespołów: Komitetu Wysokiego Szczebla (High Level Committee), który zapewni "polityczny nadzór nad mediacją", grup roboczych ds. kwestii nuklearnych, sankcji oraz monitorowania i rozstrzygania sporów, które mają "zapewnić skuteczne wdrożenie" porozumienia oraz komórki dekonfliktowej (de-confliction cell) z udziałem USA, Iranu, Libanu i mediatorów, której zadaniem jest "zapewnienie przestrzegania zakończenia operacji wojskowych w Libanie".

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Porozumienie pomiędzy USA a Iranem. Co zawiera

W minioną środę przedstawiciele administracji Donalda Trumpa, zaangażowani w negocjacje z Iranem, punkt po punkcie odczytali tekst wstępnego porozumienia, które zostało oficjalnie podpisane przez prezydenta USA Donalda Trumpa podczas wizyty we Francji, na kolacji w Wersalu.

Główne zasady są w większości takie, jak we wcześniej publikowanych wersjach:

  • natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormuz i zakończenie amerykańskiej blokady,
  • tymczasowe zawieszenie sankcji na irańską ropę naftową,
  • rozpoczęcie 60-dniowych negocjacji na temat irańskiego programu atomowego oraz zniesienia wszelkich sankcji,
  • odblokowania aktywów i oszacowanego na 300 miliardów dolarów programu odbudowy Iranu.

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Źródło: CNN, Reuters
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Tagi:
Cieśnina OrmuzKonflikt na Bliskim WschodzieJ.D. Vance
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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