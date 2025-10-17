Logo TVN24
Ze świata

Peter Szijjarto komentuje wpis Donalda Tuska. "Skandaliczne"

Peter Szijjarto
Sąd nie zgodził się na wydanie podejrzanego o wysadzenie Nord Stream
Źródło: TVN24
Polska nie tylko wypuściła terrorystę, ale wręcz go celebruje - stwierdził Peter Szijjarto. Minister spraw zagranicznych Węgier skomentował wpis Donalda Tuska, w którym polski premier pochwalił decyzję sądu o odmowie ekstradycji mężczyzny podejrzewanego o wysadzenie Nord Stream 2.

"Skandaliczne: według Polski jeśli nie podoba ci się jakaś infrastruktura w Europie, możesz ją wysadzić. W ten sposób dali wstępną zgodę na ataki terrorystyczne w Europie" - napisał minister Szijjarto.

Dodał też: "Polska nie tylko wypuściła terrorystę, ale wręcz go celebruje – oto gdzie znajduje się europejska praworządność".

Tusk o decyzji polskiego sądu

Polityk skomentował w ten sposób post premiera Polski, który określił decyzję warszawskiego sądu jako "słuszną" i zaznaczył, że "sprawa została zamknięta".

Sąd Okręgowy w Warszawie odmówił w piątek wydania władzom niemieckim Ukraińca Wołodymyra Żurawlowa, a także uchylił mu areszt i nakazał niezwłoczne zwolnienie.

Mężczyzna był poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania (ENA) wydanym przez niemiecki Federalny Trybunał Sprawiedliwości w Karlsruhe w związku z podejrzeniem sabotażu oraz zniszczenia rurociągu Nord Stream. Zatrzymano go w końcu września w Polsce.

Sędzia Dariusz Łubowski w ustnym uzasadnieniu przypomniał m.in., że obrona Żurawlowa obszernie podnosiła zarzuty wobec niemieckiego wymiaru sprawiedliwości, wskazując, że istnieje bezwzględna przeszkoda do wykonania ENA.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Czołgi nie pojadą na Orlen. Polska walczy o rurę, która może powstrzymać wroga

Czołgi nie pojadą na Orlen. Polska walczy o rurę, która może powstrzymać wroga

Maciej Michałek
"To nie był przypadek". Co "oczy Pekinu" robią przy granicy z Polską?

"To nie był przypadek". Co "oczy Pekinu" robią przy granicy z Polską?

Tatiana Serwetnyk

Wysadzenie Nord Stream 2

Premier Tusk podkreślił w ubiegły wtorek, że w interesie Polski nie jest oskarżanie albo wydawanie podejrzanego o wysadzenie Nord Stream w ręce innego państwa. Dodał, że jedynymi, którzy powinni wstydzić się w kwestii Nord Stream 2, są ci, którzy zdecydowali o jego budowie.

Do zniszczenia trzech z czterech nitek Nord Stream 1 i Nord Stream 2, przeznaczonych do transportu gazu ziemnego z Rosji do Niemiec, doszło 26 września 2022 roku (ponad siedem miesięcy po wybuchu pełnoskalowej wojny Rosji przeciwko Ukrainie) na głębokości około 80 metrów, na dnie Morza Bałtyckiego. 49-letni Żurawlow twierdzi, że nie miał nic wspólnego z atakiem, i że w czasie, gdy do niego doszło, przebywał w Ukrainie.

Autorka/Autor: /kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/MAXIM SHIPENKOV

