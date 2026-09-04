Trump stawia ultimatum. "Obniżcie stawkę"

Nowa jednodolarówka - z wizerunkiem prezydenta Donalda Trumpa Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/Samuel Corum / POOL

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Trump zażądał obniżki stóp procentowych po piątkowym ogłoszeniu nadspodziewanie dobrych danych z rynku pracy w sierpniu. Jak podał resort pracy, liczba miejsc pracy wzrosła o 162 tys., ponad dwa razy więcej, niż spodziewał się rynek.

Trump stawia ultimatum

"Obniżcie stopy procentowe, ponieważ Stany Zjednoczone mają znacznie silniejszy kredyt niż jeszcze niedawno! SILNY KRAJ OZNACZA NIŻSZĄ STOPĘ PROCENTOWĄ - TO LEPSZY KREDYT... Bardzo proste!" - napisał Trump.

Dodał, że oprocentowanie kredytów w USA powinno być najniższe na całym świecie, a wysokie stopy procentowe obniżają konkurencyjność Ameryki.

"OBNIŻCIE STAWKĘ ALBO PRZESTANĘ HANDLOWAĆ Z KRAJAMI, Z KTÓRYMI MAMY DEFICYT, co Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych w swojej absurdalnej i bardzo kosztownej decyzji w sprawie taryf zdecydowanie uznał za absolutne prawo Prezydenta do zrobienia tego. TO LEPSZE NIŻ CŁA!" - wezwał Trump.

Zaapelował przy tym do członków zarządu Rezerwy Federalnej wraz z jej nowym prezesem Kevinem Warshem, by "dla odmiany byli patriotami".

"Wysokie stopy procentowe stawiają Stany Zjednoczone w bardzo niesprawiedliwej sytuacji i nie pozwolę na to!" - zagroził.

Trump stawia ultimatum Źródło zdjęcia: Truth Social

Trump a stopy procentowe

Żądanie Trumpa pada po tym, jak w sierpniu Warsh sygnalizował, że będzie się skupiał na walce z inflacją (co zwykle oznacza wyższe stopy procentowe), a rynek spodziewał się możliwej podwyżki stóp podczas najbliższego posiedzenia komitetu Fed. W czwartek jednak jeden z gubernatorów banku Christopher Waller powiedział w wywiadzie, że nie jest wykluczone, że stopy nie zostaną podniesione, jeśli dane inflacyjne wykażą pozytywny trend.

Trump - który wbrew ekonomicznej ortodoksji uważa, że stopy procentowe należy obniżać przy korzystnej koniunkturze (według większości ekonomistów, prowadzi to do inflacji) - od dawna domaga się niższych stóp od Fed i jasno wyrażał nadzieję, że wybrany przez niego nowy prezes Kevin Warsh pójdzie za jego wskazówkami.

Jeszcze w środę Trump zaznaczył, że Warsh "wie, co trzeba zrobić". Jak dotąd jednak od objęcia przez Warsha prezesury, amerykański bank centralny nie zmienił poziomu referencyjnych stóp oprocentowania.