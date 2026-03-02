Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Fico: to problem europejsko-ukraiński

Robert Fico, Viktor Orban
Premier Słowacji Robert Fico o działaniach odwetowych
Źródło: TVN24, Reuters
Szef słowackiego rządu Robert Fico chce rozmawiać z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen o tranzycie ropy przez Ukrainę poprzez rurociąg "Przyjaźń". Jego zdaniem "Europa musi zdecydować, po czyjej stronie stanie".

Za najlepsze rozwiązanie Fico uznałby spotkanie przedstawicieli Słowacji, Węgier i Ukrainy w siedzibie Komisji Europejskiej, w obecności komisarza UE oraz szefowej KE.

"Problem europejsko-ukraiński"

- Dziś to problem europejsko-ukraiński i Europa musi zdecydować, po czyjej stronie stanie. Czy stanie po stronie Ukrainy i będzie szkodzić samej sobie - bo ropa może do nas płynąć najłatwiej właśnie tym rurociągiem - czy też Unia Europejska w końcu przyzna, że Słowacja i Węgry mają w tej kwestii rację - oświadczył Fico.

Słowacki premier uważa sytuację za poważną, szczególnie że - jego zdaniem - mogą być zagrożone dostawy ropy z Bliskiego Wschodu. Z kierownictwem KE chciałby rozmawiać w najbliższych dniach.

Orban nie odpuszcza. "Ponownie wzywam prezydenta Zełenskiego"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Orban nie odpuszcza. "Ponownie wzywam prezydenta Zełenskiego"

Problem "Przyjaźni"

W niedzielę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaproponował dwa terminy spotkania ze słowackim premierem, do którego miałoby dojść na terytorium Ukrainy, ale już w piątek Fico oświadczył, że rozmowy powinny się odbyć nie w Ukrainie, a na terenie jednego z państw UE.

Ropa z Rosji nie płynie przez Ukrainę rurociągiem "Przyjaźń" na Węgry i Słowację od 27 stycznia. Według Ukrainy przyczyną jest rosyjski atak na infrastrukturę rurociągu w mieście Brody w obwodzie lwowskim. Premierzy Węgier i Słowacji twierdzą, że rurociąg technicznie jest sprawny.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Krzysztof Krzykowski

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: MARTIN DIVISEK/EPA/PAP

Udostępnij:
Tagi:
SłowacjaUkrainaRobert FicoWołodymyr Zełenski
Zobacz także:
shutterstock_1690908274
Gorąco w cieśninie Ormuz. Irańczycy grożą podpalaniem statków
Ze świata
Marcin Celejewski
Grupa Azoty z nowym zarządem i prezesem
Z kraju
Radosław Sikorski
Sikorski: stanowczo apelujemy
Turystyka
Larnaka, Cypr
MSZ ostrzega przed podróżą do kolejnego kraju. "Nie można wykluczyć nagłego zamknięcia"
Ze świata
shutterstock_2688189263
Gigant inwestuje. Akcje w górę
Tech
Karol Nawrocki, Przemysław Czarnek
Komitet wyborczy Karola Nawrockiego ukarany
Z kraju
PREMIUM MARK ZUCKERBERG / FACEBOOK smartfon dziecko shutterstock_172896839
Zakaz mediów społecznościowych. Władze zaczynają konsultacje
Tech
Karol Nawrocki
Prezydent: tego żądam od rządu
Z kraju
orlen - MOZCO Mateusz Szymanski shutterstock_2293077545
PiS o paliwie, Orlen odpowiada. "Niczego bardziej rosyjsko-propagandowego nie zobaczycie"
Z kraju
shutterstock_2507781763
Ceny gazu poszybowały
Rynki
lotnisko dubaj s shutterstock_1077788411
Zjednoczone Emiraty Arabskie luzują restrykcje w przestrzeni powietrznej
Ze świata
Dubaj, ZEA
"Najbezpieczniej jest pozostać na miejscu". Apel rzecznika MSZ
Turystyka
shutterstock_1759948577
"Znacząca eskalacja konfliktu". Armia "podniosła poziom gotowości do maksymalnego"
Ze świata
Viktor Orban patrzy na zdjęcia satelitarne
Orban nie odpuszcza. "Ponownie wzywam prezydenta Zełenskiego"
Ze świata
Samolot Emirates w Pradze
Konflikt na Bliskim Wschodzie. Co mają zrobić podróżni?
Wiktor Knowski
Sam Altman
Anthropic z zakazem. Pentagon wybiera OpenAI
Tech
Donald Trump
Atak na Iran a sztuczna inteligencja. Claude użyty mimo zakazu Białego Domu
Tech
shutterstock_2449894531
Cypryjskie lotnisko wznawia pracę
Najnowsze
shutterstock_1593906862
Mają wypłynąć na "bezpieczne wody". Armator wycofuje statki
Ze świata
Dubaj
Ataki Iranu. Problem łączności w ZEA i Bahrajnie
Tech
01 1230 lotnisko chopina-0039
LOT zawiesza rejsy na Bliski Wschód. Dubaj i Rijad na liście
Turystyka
warszawa shutterstock_2293177159
O tyle wzrosła polska gospodarka
Najnowsze
shutterstock_2371508757
Warszawski parkiet reaguje. Najpierw tąpnięcie, potem stabilizacja
Z kraju
Ropa naftowa
Duży ruch na rynkach. Ekspert: kluczowy czas trwania konfliktu
Rynki
aramco shutterstock_2057711087 askarim / Shutterstock.com
Kluczowa rafineria wyłączona. Gigant reaguje na atak
Ze świata
pieniądze kasa pln portfel shutterstock_2684073217
Złoty traci po atakach na Iran
Rynki
Manifestacja poparcia ataku na Iran, USA
Mieli zhakować irańską telewizję publiczną i pokazać Trumpa
Ze świata
Cieśnina Ormuz
Rynki reagują na atak na Iran i wstrzymany ruch w cieśninie Ormuz
Rynki
Piotr Sankowski
Piotr Sankowski o sztucznej inteligencji. "Duża kompromitacja człowieka"
Łukasz Figielski
Ceny ropy naftowej najwyższe od października
Po ataku na Iran zwiększą produkcję ropy
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica