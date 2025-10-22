Logo TVN24
Jest porozumienie w sprawie sankcji na Rosję

Moskwa
Zełenski: Putin nie jest gotowy
Źródło: TVN24
Kraje członkowskie Unii Europejskiej osiągnęły jednomyślność w sprawie nałożenia na Rosję 19. pakietu sankcji  - podała duńska prezydencja. Nowe sankcje na Moskwę zapowiedziały w środę także Stany Zjednoczone.

Do porozumienia doszło na kilka godzin przed rozpoczęciem szczytu unijnych przywódców w Brukseli. W środę wieczorem uruchomiono pisemną procedurę zatwierdzenia przez państwa. Jeśli nie wpłynie żaden sprzeciw, pakiet zostanie przyjęty w czwartek o godz. 8.

- Właśnie otrzymaliśmy powiadomienie od ostatniego państwa członkowskiego, że może ono wycofać swoje zastrzeżenia dotyczące 19. pakietu sankcji - powiedział unijny dyplomata. Tym państwem była Słowacja - wcześniej wycofanie weta ogłosił premier tego kraju Robert Fico.

19. pakiet sankcji UE na Rosję

19. pakiet sankcji wobec Rosji przewiduje wprowadzenie od 2027 r. zakazu importu do UE rosyjskiego gazu skroplonego.

W pakiecie zaproponowanym przez KE w połowie września znalazło się także objęcie koncernów Rosnieft i Gazprom Nieft zakazem transakcji finansowych oraz restrykcje na kolejne statki z tzw. rosyjskiej floty cieni.

Słowacja zmienia zdanie

Premier Słowacji Robert Fico zapowiedział wcześniej w środę poparcie nowego pakietu sankcji wobec Rosji za jej inwazję na Ukrainę. Jego zdaniem Bratysława przeforsowała w projektach konkluzji szczytu zapisy dotyczące energetyki i przemysłu motoryzacyjnego.

Fico powiedział, że w projekcie konkluzji znalazł się zapis, zgodnie z którym Komisja Europejska ma reagować na rosnące ceny energii i przedstawić środki, które doprowadzą do obniżenia cen energii elektrycznej w UE.

Premier liczy również na ponowne rozpatrzenie unijnego planu zakończenia sprzedaży samochodów z silnikami spalinowymi w 2035 r. Ulgi mogłyby otrzymać na przykład pojazdy z napędem hybrydowym. 

Zapowiedź sankcji USA

Sekretarz skarbu USA Scott Bessent powiedział w środę, że jeszcze tego dnia lub w czwartek rano ogłosi znaczące sankcje przeciwko Rosji.

- Dziś po południu po zamknięciu (giełdy) lub jako pierwszą rzecz jutro ogłosimy znaczący wzrost sankcji przeciwko Rosji - powiedział Bessent podczas rozmowy z dziennikarzami. Odmówił jednak podania szczegółów restrykcji.

Choć kształt zapowiadanych sankcji nie jest znany, to w przeszłości prezydent Donald Trump, a także sam Bessent mówili o możliwości wprowadzenia wysokich ceł na państwa importujące rosyjską ropę i gaz - w tym Chiny - a także na rosyjską "flotę cieni"

Również w środę w komisji spraw zagranicznych Senatu po raz pierwszy w tej kadencji przegłosowano trzy projekty ustaw w sprawie sankcji: o wpisaniu Rosji na listę państw wspierających terroryzm, o konfiskacie zamrożonych aktywów rosyjskiego banku centralnego oraz o sankcjach na chińskie podmioty wspierające rosyjską machinę wojenną.

Autorka/Autor: Pkarp/dap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

