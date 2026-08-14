Logo TVN24
Biznes
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Rynek w tarapatach. "Jest dramatycznie"

Bartłomiej Ciepielewski
Krzysztof Krzykowski
Zespół autorów
Oprac. Bartłomiej CiepielewskiOprac. Krzysztof Krzykowski
|
pap_20260319_1WL
Miłosz Motyka: dostawy gazu do Polski będą rekordowe w tym roku
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/NEIL HALL
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Mroźna zima i rosnąca konkurencja o gaz mogą doprowadzić do bardzo napiętej sytuacji na rynku - uważa dyrektorka Equinoru Irene Rummelhoff. Podkreśliła przy tym, że wiele będzie zależeć od pogody.

Podczas forum polityczno-gospodarczego Arendalsuka szefowa Equinoru została zapytana o to, jak poważna jest sytuacja. Odpowiedziała jednoznacznie: - Jest dramatycznie.

Trudna sytuacja na rynku gazu

Przestrzegła ponadto, że Europa może rozpocząć sezon grzewczy ze znacznie mniejszymi zapasami gazu, niż byłoby to pożądane z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego.

- Jesteśmy niemal pewni, że wejdziemy w nowy sezon zimowy ze stanem magazynów znacząco przekraczającym 70 procent - powiedziała.

Na początku sierpnia europejskie magazyny były wypełnione w 57 procent. Był to najniższy poziom odnotowany o tej porze roku od 2009 roku.

Według przedstawicielki Equinoru przed rozpoczęciem sezonu zimowego wskaźnik ten może wzrosnąć do nieco ponad 70 procent. Takie zapasy mogą jednak okazać się niewystarczające, szczególnie w przypadku długotrwałych mrozów.

- Jeśli zima będzie normalna albo mroźna, sytuacja stanie się bardzo napięta - ostrzegła.

>>> Kolejna bariera przekroczona. Tak drożeje gaz ziemny

Niski poziom rzek zwiększa ryzyko

Rummelhoff niepokoi również niski poziom Renu i Dunaju, utrudniający pracę elektrowni jądrowych, które potrzebują wody do chłodzenia. Spadek produkcji energii z atomu zwiększyć może zapotrzebowanie na elektrownie gazowe w okresie, gdy Europa przed zimą próbuje uzupełnić magazyny.

Według szefowej Equinora europejscy odbiorcy o "niebieskie paliwo" będą musieli konkurować z klientami azjatyckimi.

- Jeżeli zimą trzeba będzie sprowadzić LNG, które normalnie trafia w tym okresie do Azji, o tym, gdzie ten gaz ostatecznie trafi, decydować będzie wyłącznie cena - powiedziała Rummelhoff.

Arendalsuka jest największym w Norwegii forum polityczno-gospodarczym. Setki organizowanych konferencji, seminariów i debat od lat gromadzą na początku sierpnia w położonym w południowej Norwegii miasteczku najważniejszych norweskich polityków oraz przedstawicieli biznesu i instytucji publicznych.

Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
36 min
Donald Tusk
Tusk cytowany przez amerykańską prasę. "To zrobiło bardzo duże wrażenie"
TVN24
13 min
pc
Tusk wycofa się z pomysłu? "Widzimy reakcje koalicjantów i duży opór"
TVN24
28 min
pc
Pułapka, w którą wpadają miliony Polaków. Ekspert: płacimy podwójnie
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
Gaz ziemnyceny gazu
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Krzysztof Krzykowski
Krzysztof Krzykowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
shutterstock_2044480022
Eurojackpot. Wyniki losowania
Pieniądze
haker shutterstock_2514086981
Skradziono dane setek tysięcy podatników. "Działający w złym zamiarze sprawca"
Tech
Karol Nawrocki
Prezydent "na zakładników wziął polskich kierowców"
FAKTY PO FAKTACH
Europejski Bank Centralny zaprezentował proponowane projekty banknotów euro
Banknoty z Marią Skłodowską-Curie. Można głosować
Ze świata
Seria fałszywych alarmów bombowych w warszawskich szkołach (zdj. ilustracyjne)
Nowy cyberatak. "Znamiona rosyjskiej propagandy i dezinformacji"
Tech
shutterstock_2214745367 Kraków, Polska - sierpień 2022: Mały niebieski samochód, wśród innych samochodów, czekających w korku na ulicy Prądnickiej. Wybrane skupienie
Fala podwyżek, fala obniżek. "Kierowcy odczują"
Moto
Prace budowlane na terenie Białego Domu
Wielki projekt Trumpa zagrożony. "Niezbędny dla bezpieczeństwa narodowego"
Ze świata
pieniadze portfel pln emerytura shutterstock_2317737113
14. emerytura. Kiedy wypłaty
Dla seniora
złotówka shutterstock_1189131880
Nowe dane NBP o inflacji bazowej w Polsce
Z kraju
Miłosz Motyka
Motyka: paliwa nam nie zabraknie
Z kraju
shutterstock_1490982746
Co z zakupami w sobotę, 15 sierpnia? Nadchodzi długi weekend
Handel
1208_gawkowski
Gawkowski: SpaceX odpowiedział na moje żądanie
Z kraju
shutterstock_2178320727
Zastrzeżenie numeru PESEL to za mało. Ekspert ostrzega
Z kraju
benzyna paliwa stacja shutterstock_2787712113
Ceny paliw w poniedziałek. Takie będą stawki po przywróceniu CPN-u
Z kraju
Cyfryzacja w ochronie zdrowia łączy się z ryzykiem cyberataków
Wyciek danych z MyDr. Czy rząd coś zaniedbał?
Zuzanna Kuffel
benzyna paliwa stacja shutterstock_2776696835
"Nie stać nas, by wprowadzać kolejne programy CPN"
Z kraju
laptop, telefon, komputer
Atak na system MyDr. Sieci medyczne komentują sprawę
Z kraju
tesla samochod shutterstock_2708146995
Tesla "wykupiła" strajkujących. To koniec trzyletniego sporu
Ze świata
Donald Trump
Nowe cła Trumpa. Obejmą także Unię Europejską
Ze świata
lotto, losowanie, wyniki losowania, zakład, pieniądze, kupon, loteria
Bez szóstki w Lotto. Kumulacja rośnie
Z kraju
tankowanie benzyna stacja paliwo
Powrót programu CPN. "To jest rozrzucanie pieniędzy z helikoptera"
Z kraju
Caroline Bezengi
Gigantyczny wyciek ropy u wybrzeży Omanu. Ratowników blokuje pogoda
Ze świata
FIKCYJNE ODPADY I MILIARD OD MINISTRA
Hennig-Kloska: problemem jest mafia śmieciowa
Fakty po Faktach
Tankowanie na stacji paliw
Tyle będzie kosztował nowy CPN. Wyliczenia resortu
Z kraju
A2 bramki
Podwyżka opłat na autostradzie
Z kraju
Lotnisko Seul Incheon
Heathrow straciło pierwsze miejsce. To lotnisko zyskało na konflikcie
Ze świata
forum-1032338267
Kluczowa infrastruktura zniszczona. Naprawa zajmie wiele miesięcy
Ze świata
cybersecurity
Rusza kontrola MyDr. Urząd sprawdzi zabezpieczenia
Z kraju
pap_20240725_156 (1)
Koniec rodzinnego konfliktu u Solorza? Wiadomo, kto ma kierować imperium
Z kraju
Donald Tusk
Co z obniżką cen paliw? Jest decyzja rządu
Z kraju
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica