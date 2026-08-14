Rynek w tarapatach. "Jest dramatycznie"

Miłosz Motyka: dostawy gazu do Polski będą rekordowe w tym roku Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/NEIL HALL

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Podczas forum polityczno-gospodarczego Arendalsuka szefowa Equinoru została zapytana o to, jak poważna jest sytuacja. Odpowiedziała jednoznacznie: - Jest dramatycznie.

Trudna sytuacja na rynku gazu

Przestrzegła ponadto, że Europa może rozpocząć sezon grzewczy ze znacznie mniejszymi zapasami gazu, niż byłoby to pożądane z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego.

- Jesteśmy niemal pewni, że wejdziemy w nowy sezon zimowy ze stanem magazynów znacząco przekraczającym 70 procent - powiedziała.

Na początku sierpnia europejskie magazyny były wypełnione w 57 procent. Był to najniższy poziom odnotowany o tej porze roku od 2009 roku.

Według przedstawicielki Equinoru przed rozpoczęciem sezonu zimowego wskaźnik ten może wzrosnąć do nieco ponad 70 procent. Takie zapasy mogą jednak okazać się niewystarczające, szczególnie w przypadku długotrwałych mrozów.

- Jeśli zima będzie normalna albo mroźna, sytuacja stanie się bardzo napięta - ostrzegła.

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Niski poziom rzek zwiększa ryzyko

Rummelhoff niepokoi również niski poziom Renu i Dunaju, utrudniający pracę elektrowni jądrowych, które potrzebują wody do chłodzenia. Spadek produkcji energii z atomu zwiększyć może zapotrzebowanie na elektrownie gazowe w okresie, gdy Europa przed zimą próbuje uzupełnić magazyny.

Według szefowej Equinora europejscy odbiorcy o "niebieskie paliwo" będą musieli konkurować z klientami azjatyckimi.

- Jeżeli zimą trzeba będzie sprowadzić LNG, które normalnie trafia w tym okresie do Azji, o tym, gdzie ten gaz ostatecznie trafi, decydować będzie wyłącznie cena - powiedziała Rummelhoff.

Arendalsuka jest największym w Norwegii forum polityczno-gospodarczym. Setki organizowanych konferencji, seminariów i debat od lat gromadzą na początku sierpnia w położonym w południowej Norwegii miasteczku najważniejszych norweskich polityków oraz przedstawicieli biznesu i instytucji publicznych.