Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Premier Donald Tusk: nie chcę psuć tu dobrej atmosfery

Donald Tusk
Tusk: nie chcę psuć tu dobrej atmosfery
Źródło: TVN24
Nie możemy zwiększać ambicji klimatycznych, gdy inni tego nie robią - stwierdził Donald Tusk. Premier w Kopenhadze podkreślił, że z powodu kolejnych obciążeń nakładanych przez Wspólnotę europejskie "firmy tracą konkurencyjność na tle świata".

Przed szczytem przywódców Unii Europejskie (UE) w Kopenhadze odbył się szczyt na temat konkurencyjności, na którym ogłoszona została deklaracja. Poza Tuskiem głos zabrali: prezydent Francji Emmanuel Macron, premierka Danii Mette Frederiksen oraz przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Tusk: nie chcę psuć tu dobrej atmosfery

Tusk w przemówieniu przestrzegał przed spadkiem konkurencyjności gospodarki UE. - Nasze ambicje nie mogą oznaczać, że będziemy nakładać na firmy kolejne obciążenia. Nie mogą oznaczać, że z powodu Europy firmy tracą konkurencyjność na tle świata - powiedział szef polskiego rządu.

Dowodził, że Europa odpowiada za zaledwie 6 proc. światowych emisji gazów cieplarnianych. - Nie możemy stale redukować emisji w tempie, z którym żadna firma nie może sobie poradzić. Nie możemy stale zwiększać naszych ambicji, gdy inni tego nie robią - podkreślił.

Premier polskiego rządu poruszył też kwestię bezpieczeństwa UE.

- Bezpieczeństwo oznacza uzbrojenie, uzbrojenie oznacza stal, stal oznacza reindustrializację. Musimy być samowystarczalni. Nie możemy zlecać naszego bezpieczeństwa na zewnątrz. Ale z powodu naszych kosztów energii, najwyższych na świecie, i oczywiście naszych ambicji klimatycznych firmy opuszczają Europę. Nie chcę psuć tu dobrej atmosfery i dobrego nastroju, (...) ale rzeczywistość jest bardzo brutalna - mówił Tusk.

OGLĄDAJ: Tusk na szczycie UE: musimy ułatwić życie naszych firm
pc

Tusk na szczycie UE: musimy ułatwić życie naszych firm

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Premier o stali i deregulacji w Europie

Przywołał też swoją rozmowę z przedstawicielem największego producenta stali na świecie, który - jak dodał - jest aktywny w Polsce. Jak relacjonował polski premier, przedstawiciel firmy przekazał mu, że przedsiębiorstwo nie może dalej działać w Europie przy obecnym przeroście regulacji i wysokich cenach energii.

- Dziś USA, Kanada, Brazylia są znacznie bardziej atrakcyjnymi (rynkami - red.) niż Europa - powiedział Tusk.

Jak dodał, jeśli UE nie zareaguje na ten fakt szybko, będzie za późno. Dlatego - ocenił - proces deregulacji dotyczący unijnej gospodarki musi zostać przyspieszony.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: /kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Radek Pietruszka

Udostępnij:
TAGI:
Donald Tusk
Zobacz także:
shutterstock_1598514535
Nowy milioner w Polsce. Podano, gdzie padła duża wygrana
Z kraju
shutterstock_2492708065
Nowy trend w Polsce. Te auta podbijają rynek
Moto
Kaufland
Sztuczka z butelką. Znaleźli sposób, aby obejść system
Z kraju
shutterstock_116315896
SPF 4 zamiast SPF 50. Skandal narasta
pieniadze pln zloty polski shutterstock_2565507597
Tyle naprawdę zarabiamy. Nowe dane
Pieniądze
Produkcja przemysłowa w Polsce wzrosła w lutym
"Nożyce między Polską a Niemcami ponownie się zamknęły"
Z kraju
pieniadze portfel pln emerytura shutterstock_2317737113
Ekspert o podwyżce podatku: mam wręcz pewność
Pieniądze
shutterstock_2250571743
14 milionów do wygrania
Z kraju
Uwięzieni w sklepie
System kaucyjny. Co trzeba wiedzieć
Pieniądze
sklep kasa - frantic00 shutterstock_2245552555
Rewolucja dla klientów. Wielkie sieci komentują
Paulina Karpińska
shutterstock_2239909941
Duża wygrana w Eurojackpot w Polsce
Pieniądze
parking samochody auta shutterstock_2536147969
Zakaz rejestracji aut spalinowych w UE. Ministra komentuje
Moto
gaz shutterstock_2484007771
Państwowy koncern na krawędzi bankructwa
Szczątki drona znalezione w miejscowości Wohyń
"Przyspieszenie procedur" w sprawie systemów antydronowych
Z kraju
shutterstock_2360006085
Przez przypadek odkrył, że jest milionerem. Gigantyczna kwota
Donald Tusk, Karol Nawrocki
Apel do premiera i prezydenta. "To polska racja stanu!"
Z kraju
rada_ministrow
Podatek mocno w górę. Jest decyzja rządu
Pieniądze
Lotnisko we Frankfurcie
Piloci za strajkiem. Trzeba przygotować się na utrudnienia
shutterstock_2353670433
"Wydaję 5-6 tysięcy miesięcznie, licząc, że jadę do domu rodzinnego dwa razy"
Pieniądze
Donald Tusk na posiedzeniu rządu
Premier o podwyżce podatku: wiem, ile sił się zjednoczy przeciwko temu pomysłowi
Pieniądze
osaka japonia piwo asahi - Hsin Yen Huang shutterstock_2682441083
Cyberatak na wielki browar. Skutki mogą być poważne
Pieniądze
Projekt budżetu wpłynął do Sejmu
Pieniądze
electronics art - Pauras shutterstock_1596558850
Legendarna marka na sprzedaż. Druga największa transakcja w historii
Tech
Donald Trump
Sąd wstrzymuje decyzję Trumpa. "Niepokojący brak poszanowania"
Mężczyzna padł ofiarą oszustów, przekazał im 95 tysięcy złotych
Nowe dane GUS. "Argumentów za luzowaniem przybywa"
Pieniądze
Kabul, Afganistan
Władze wyłączyły internet i telefonię komórkową
JANAF
"Węgry dogadały się z Rosją na tańszą ropę i gaz"
Donald Trump
Ugoda z Trumpem. Gigant zapłaci ponad 24 miliony dolarów
Kobieta w szpitalu
Od dziś zmiany w dostępie do opieki zdrowotnej dla Ukraińców
Prawo
Honningsvag norwegia shutterstock_2666269965
"Kryptowalutowy baron" wchodzi na rynek. Na północy kraju zaczyna brakować prądu

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica