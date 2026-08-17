Ze świata Odwet za ruch Włoch. Tysiące kontroli na lotniskach Oprac. Krzysztof Krzykowski |

Hiszpania wprowadza tymczasowe kontrole dla przybywających z Włoch Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/FERNANDO VILLAR

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Kontrole w portach lotniczych Hiszpanii zaczęły się w nocy z 7 na 8 sierpnia.

Reakcja na ruch Włoch

Rząd hiszpański rozpoczął sprawdzanie pasażerów z Włoch na lotniskach i w portach morskich w reakcji na kontrole podróżnych z Hiszpanii, wprowadzone 1 sierpnia przez rząd Giorgii Meloni.

Władze w Rzymie motywowały swoją decyzję zagrożeniem ze strony obywateli państw trzecich, którzy w związku z kryzysem w Ceucie (do tej hiszpańskiej eksklawy przedarło się z Maroka 30 i 31 lipca ponad 70 tys. osób), mogliby - zdaniem strony włoskiej - przedostać się na Półwysep Apeniński.

Madryt podkreślał, że żaden migrant z Ceuty ani nie mógł dotrzeć, ani nie dotarł na kontynent europejski - między tymi miejscami nie ma ruchu bez kontroli granicznej, ponieważ obowiązują tam inne regulacje, niż przewiduje układ graniczny z Schengen.

"Są elementem środków nadzoru granicznego"

EFE zaznaczyła, że kontrole obejmują pasażerów przylatujących z Włoch, przy czym szczególną uwagę służby zwracają na obywateli państw spoza Unii Europejskiej. "Działania te są elementem środków nadzoru granicznego wdrożonych przez hiszpańskie władze" - dodała agencja.

Hiszpania zapowiadała, że kontrole podróżnych z Włoch będą prowadzone do 7 września. Włochy początkowo chciały sprawdzać podróżnych z Hiszpanii do 15 sierpnia, ale kontrole te wciąż są utrzymywane.