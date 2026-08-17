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Jak Koreańczycy z niczego stworzyli światową markę. Lekcje dla Polski

Alicja Skiba
Alicja Skiba
Koreańska fala w Polsce, czyli koncert Jennie z Blackpink podczas tegorocznego Open'era
Koreańska fala w Polsce, czyli koncert Jennie z Blackpink podczas tegorocznego Open'era
Źródło zdj. gł.: Karol Makurat/REPORTER
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"Hallyu", czyli "koreańska fala", to majstersztyk speców od marketingu, którzy wykorzystując proste triki, wywindowali Koreę Południową do światowej czołówki państwowych marek. Co ugruntowało markę sygnowaną literą "K-" i jakie z tego płyną lekcje dla Polski?Artykuł dostępny w subskrypcji

4 lipca 2026 roku na scenę główną festiwalu Open'er na lotnisku w Kosakowie weszła Jennie, gwiazda południowokoreańskiego zespołu Blackpink. Na festiwal sprzedano w tym roku rekordowe 230 tysięcy karnetów, a tłumy w trakcie koncertu Koreanki świadczyły, że spora część uczestników wydała niemałe pieniądze na bilet właśnie ze względu na jej występ. K-pop - zdominowana przez boysbandy i girls groups, bazująca na młodzieżowej subkulturze, wariacja na temat zachodniego hip-hopu i dance-popu - ma w Polsce liczne i wierne audytorium.

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Tagi:
Korea Południowabiznes
Alicja Skiba
Alicja Skiba
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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