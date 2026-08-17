Jak Koreańczycy z niczego stworzyli światową markę. Lekcje dla Polski

Koreańska fala w Polsce, czyli koncert Jennie z Blackpink podczas tegorocznego Open'era

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4 lipca 2026 roku na scenę główną festiwalu Open'er na lotnisku w Kosakowie weszła Jennie, gwiazda południowokoreańskiego zespołu Blackpink. Na festiwal sprzedano w tym roku rekordowe 230 tysięcy karnetów, a tłumy w trakcie koncertu Koreanki świadczyły, że spora część uczestników wydała niemałe pieniądze na bilet właśnie ze względu na jej występ. K-pop - zdominowana przez boysbandy i girls groups, bazująca na młodzieżowej subkulturze, wariacja na temat zachodniego hip-hopu i dance-popu - ma w Polsce liczne i wierne audytorium.