Ze świata Atak na statek w cieśninie Ormuz Oprac. Paulina Karpińska |

Sikorski: cieśnina Ormuz to duża bazooka Iranu Źródło zdj. gł.: ALI HAIDER/PAP/EPA

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Pocisk uderzył w nocy z poniedziałku na wtorek w statek handlowy w cieśninie Ormuz, ok. 37 km na północny wschód od omańskiego miasta Chasab - przekazała brytyjska agencja bezpieczeństwa żeglugi UKMTO.

Według komunikatu organizacji załoga jednostki zgłosiła, że statek został "trafiony przez nieznany pocisk". Dotychczas brak informacji o ofiarach lub uszkodzeniach.

Kluczowa dla rynku ropy cieśnina pod ostrzałem

Obecna eskalacja na Bliskim Wschodzie to ciąg dalszy konfliktu zbrojnego, który rozpoczął się 28 lutego atakiem Izraela oraz Stanów Zjednoczonych na Iran. Siły zbrojne USA wznowiły w lipcu naloty na ten kraj po atakach Teheranu na statki w cieśninie Ormuz.

Sytuacja w cieśninie Ormuz Źródło zdjęcia: PAP/ Michał Czernek

Przed rozpoczęciem wojny przeciwko Iranowi przez cieśninę Ormuz eksportowano około jednej piątej światowej ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego (LNG).

Po wznowieniu w lipcu działań zbrojnych z USA irańskie władze zablokowały akwen, domagając się opłat tranzytowych. Teheran wymusza na statkach żeglugę wyłącznie wzdłuż swoich wybrzeży.

"Operatorzy uważnie monitorują natężenie ruchu"

Analitycy platformy Kpler poinformowali o spadku ruchu w cieśninie o 77 proc. w ciągu doby, do zaledwie pięciu jednostek.

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- Ponieważ publiczne stanowiska USA i Iranu pozostają nie do pogodzenia, operatorzy uważnie monitorują natężenie ruchu, trasy i wszelkie zmiany dyplomatyczne, mogące ukształtować na nowo ryzyko na regionalnych szlakach morskich w najbliższych dniach - ocenia Kpler.