Nie dla "wegańskiego burgera". Europosłowie zdecydowali

Za propozycją głosowało 355 europosłów, przeciw było 247. Nie oznacza to jednak, że takie przepisy wejdą w życie. Przyjęte sprawozdanie to dopiero mandat do negocjacji z państwami członkowskimi w ramach Rady UE nad ostatecznym kształtem przepisów.

Propozycja Unii Europejskiej

Jeśli jednak przepisy wejdą w życie w obecnym kształcie, określenia typu "stek roślinny" czy "burger wege" nie będą mogły być stosowane wobec produktów, które nie zawierają mięsa. Komisja Europejska w lipcu przedstawiła propozycję legislacyjną, która dotyczyła zakazu używania określeń "wołowina", "wieprzowina" czy "kurczak" na produkty roślinne, ale nie obejmowała m.in. "burgera" i "kiełbasy". W toku prac w PE do propozycji negocjacyjnej włączono nowe określenia.

Zwolennicy zakazu argumentują, że określenia te mogą wprowadzać konsumentów w błąd, i podkreślają, że trzeba chronić branżę mięsną. Przeciw projektowi wypowiadają się m.in. przedstawiciele sektora roślinnych alternatyw dla produktów mięsnych i organizacje promujące wegetarianizm; twierdzą one, że produkty wyraźnie oznaczone jako wegańskie lub wegetariańskie nie wprowadzają konsumentów w błąd. W 2024 roku Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że obowiązujące prawo UE jest wystarczające i państwa członkowskie nie mogą samodzielnie zakazywać stosowania określeń takich jak "wegański burger".

