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Ze świata

Kryzys w całym kraju. "Przeniósł się z Rosji"

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Ułan Bator, Mongolia - 21 sierpnia 2022: Ruch drogowy oraz kontrastująca architektura sowiecka i nowoczesna wzdłuż Peace Avenue w centrum Ułan Bator, Mongolia
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Źródło wideo: TVN24, Reuters
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Zmagają się z niedoborem benzyny i oleju napędowego, a na stacjach paliw w całym kraju tworzą się długie kolejki. O pokłosiu rosyjskiego kryzysu i trudnej sytuacji w Mongolii informuje portal The Moscow Times.

Mongolia importuje około 95 proc. paliw z Rosji. W sierpniu władze wprowadziły ograniczenia w sprzedaży paliwa.

"Niedobór benzyny i oleju napędowego"

"Niedobór benzyny i oleju napędowego przeniósł się z Rosji, gdzie ataki [ukraińskich - red.] dronów na rafinerie oraz wysoki sezonowy popyt doprowadziły do kryzysu paliwowego" - podaje niezależny rosyjski serwis internetowy.

Przedstawiciel mongolskiego ministerstwa żywności, rolnictwa i przemysłu lekkiego Bolorchuluun Tsendgombo stwierdził, że ceny paliwa w Mongolii wzrosły do 1,5-2 dolarów za litr, podczas gdy wiosną wynosiły około dolara.

Peace Avenue w centrum Ułan Bator w Mongolii
Peace Avenue w centrum Ułan Bator w Mongolii
Źródło zdjęcia: Shutterstock
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Zakaz eksportu Rosji

Rosja wprowadziła zakaz eksportu paliw, ale nie obowiązuje on w przypadku Mongolii ze względu na międzyrządowe porozumienie o dostawach.

Według traderów dostawy rosyjskich paliw do Mongolii w pierwszych siedmiu miesiącach roku rosły mimo kryzysu. Dostawy rosyjskiego oleju napędowego do Mongolii wzrosły o 7 proc., do 1,05 mln ton. Eksport benzyny zwiększył się z 450 tys. do 515 tys. ton, podczas gdy dostawy paliwa lotniczego spadły o 40 proc., do 32 tys. ton.

Przywódca Rosji Władimir Putin spotkał się w środę we Władywostoku z premierem Mongolii Uchralem Nyam-Osorynem. Putin ocenił, że "tradycyjne, przyjazne i sąsiedzkie" relacje między obu państwami osiągnęły obecnie poziom wszechstronnego partnerstwa strategicznego.

Źródło: PAP
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Tagi:
RosjaMongoliaPaliwopaliwaBenzynaOlej napędowy
Krzysztof Krzykowski
Krzysztof Krzykowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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