Płoną maszyny za miliony. Winny grzyb

Z raportu Ministerstwa Rolnictwa, Przemysłu Żywnościowego i Terenów Wiejskich kanadyjskiej prowincji Saskatchewan wynika, że rośnie tam liczba pożarów maszyn rolniczych.

Doszło do całkowitego zniszczenia kombajnów o wartości milionów dolarów.

Płoną kombajny, winny grzyb

Kaeley Kindrachuk, agronom z Sask Oilseeds, wskazała, że główną przyczyną tegorocznych pożarów jest występowanie podczas późnego sezonu upraw rzepaku choroby roślin znanej jako mączniak prawdziwy (powdery mildew). Powstaje biały pył, który grubą warstwą pokrywa sprzęt i wnętrza maszyn.

- Kiedy maszyny się nagrzewają, nagrzewa się również pył i to właśnie powoduje pożary - wyjaśniła cytowana przez CBC News Kindrachuk.

Problemowy mączniak prawdziwy

Mączniak prawdziwy to grupa chorób roślin wywołanych przez grzyby z rzędu mączniakowców. Łodygi, liście, kwiaty i owoce zaatakowanych roślin pokrywają się białym, przypominającym mąkę nalotem, który składa się z grzybni i zarodników. Mączniakowi sprzyjają sucha i słoneczna pogoda oraz wysoka wilgotność powietrza. Objawy obejmują ograniczenie fotosyntezy, deformację rośliny i spadek plonów.

Choć grzybom z reguły sprzyja wilgoć, rozwój mączniaka prawdziwego nie wymaga deszczu, wystarczy poranna rosa lub mgła. Dlatego sprzyja mu sucha, słoneczna pogoda, zwłaszcza gdy różnice temperatur między dniem a nocą są spore. Kolejnym czynnikiem sprzyjającym jest zbyt obfite nawożenie związkami azotu.

"To nie jest częste zjawisko"

- Wilgotne, mgliste poranki stwarzały idealne warunki do rozwoju choroby - wskazała Kindrachuk. - To nie jest częste zjawisko. Nie pojawia się co roku. Występuje dość sporadycznie i trudno przewidzieć, kiedy się pojawi - dodała.

Jak zaznaczyła Kindrachuk, mączniak prawdziwy zazwyczaj nie wpływa na plony rzepaku, ponieważ pojawia się pod koniec sezonu. Zaatakowane przez mączniaka rośliny pokrywają się białym, suchym nalotem. Biały pył unosi się podczas pracy kombajnu i może się zapalić - od gorących części maszyny, ale także od powodujących iskrzenie uderzeń kamieni w metal, tarcia czy związanych z nim wyładowań elektrycznych. Eksperci doradzają miejscowym rolnikom systematyczne czyszczenie sprzętu (nawet dwa razy dziennie), zwłaszcza że biały pył mączniaka nie tylko grozi pożarem, ale także może zatykać filtry powietrza i obniżać moc silnika.

