Płoną maszyny za miliony. Winny grzyb

shutterstock_2528378733
Pożar w Kanadzie (wideo bez dźwięku)
Źródło: Instagram/@curtisey_, Reuters
W ostatnim czasie na spory problem w Kanadzie wyrastają pożary kombajnów. Powodem milionowych zniszczeń są unoszące się w powietrzu łatwopalne fragmenty grzyba - informuje serwis CBC News.

Z raportu Ministerstwa Rolnictwa, Przemysłu Żywnościowego i Terenów Wiejskich kanadyjskiej prowincji Saskatchewan wynika, że rośnie tam liczba pożarów maszyn rolniczych.

Doszło do całkowitego zniszczenia kombajnów o wartości milionów dolarów.

Płoną kombajny, winny grzyb

Kaeley Kindrachuk, agronom z Sask Oilseeds, wskazała, że główną przyczyną tegorocznych pożarów jest występowanie podczas późnego sezonu upraw rzepaku choroby roślin znanej jako mączniak prawdziwy (powdery mildew). Powstaje biały pył, który grubą warstwą pokrywa sprzęt i wnętrza maszyn.

- Kiedy maszyny się nagrzewają, nagrzewa się również pył i to właśnie powoduje pożary - wyjaśniła cytowana przez CBC News Kindrachuk.

Problemowy mączniak prawdziwy

Mączniak prawdziwy to grupa chorób roślin wywołanych przez grzyby z rzędu mączniakowców. Łodygi, liście, kwiaty i owoce zaatakowanych roślin pokrywają się białym, przypominającym mąkę nalotem, który składa się z grzybni i zarodników. Mączniakowi sprzyjają sucha i słoneczna pogoda oraz wysoka wilgotność powietrza. Objawy obejmują ograniczenie fotosyntezy, deformację rośliny i spadek plonów.

Choć grzybom z reguły sprzyja wilgoć, rozwój mączniaka prawdziwego nie wymaga deszczu, wystarczy poranna rosa lub mgła. Dlatego sprzyja mu sucha, słoneczna pogoda, zwłaszcza gdy różnice temperatur między dniem a nocą są spore. Kolejnym czynnikiem sprzyjającym jest zbyt obfite nawożenie związkami azotu.

Te popularne grzyby mają supermoce i mogą nas uratować
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Te popularne grzyby mają supermoce i mogą nas uratować

Agnieszka Stradecka

"To nie jest częste zjawisko"

- Wilgotne, mgliste poranki stwarzały idealne warunki do rozwoju choroby - wskazała Kindrachuk. - To nie jest częste zjawisko. Nie pojawia się co roku. Występuje dość sporadycznie i trudno przewidzieć, kiedy się pojawi - dodała.

Jak zaznaczyła Kindrachuk, mączniak prawdziwy zazwyczaj nie wpływa na plony rzepaku, ponieważ pojawia się pod koniec sezonu. Zaatakowane przez mączniaka rośliny pokrywają się białym, suchym nalotem. Biały pył unosi się podczas pracy kombajnu i może się zapalić - od gorących części maszyny, ale także od powodujących iskrzenie uderzeń kamieni w metal, tarcia czy związanych z nim wyładowań elektrycznych. Eksperci doradzają miejscowym rolnikom systematyczne czyszczenie sprzętu (nawet dwa razy dziennie), zwłaszcza że biały pył mączniaka nie tylko grozi pożarem, ale także może zatykać filtry powietrza i obniżać moc silnika.

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: mp/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Dowiedz się więcej:

TAGI:
Kanada
Wypłaty dodatku energetycznego w gminie Starogard Gdański zagrożone
Ceny w górę nawet o kilkadziesiąt procent. "Kolejne fale wzrostu nieuniknione"
Natalia Szostak, Katarzyna Korzeniowska
shutterstock_2250571743
Dwie szóstki w Lotto. Podano, gdzie padły
Pieniądze
czas zegar zegarek zmiana shutterstock_511909648
Koniec ze zmianą czasu? Jest projekt
Biuro zarządu JSW
Ciemne chmury nad gigantem. "Kardynalny błąd"
Donald Tusk
Zaskakujące dane w sprawie emigracji Polaków. Tusk komentuje
shutterstock_2273407003 Warszawa, Polska. 8 marca 2023 r. Tłum ludzi idących miejskim chodnikiem na tle jasnego światła słonecznego na ruchliwej ulicy w centrum miasta
Ulga dla kredytobiorców. O tyle spadną raty
Pieniądze
RPP stopy procentowe (zdjęcie ilustracyjne)
Jest decyzja w sprawie stóp procentowych
Pieniądze
