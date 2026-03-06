Reagują na blokadę cieśniny Ormuz. Kontrola cen paliw

Drożej na stacjach paliw Źródło: TVN24

W ramach tymczasowego systemu ruchomej skali, znanego w Turcji jako esel mobil, specjalny podatek konsumpcyjny (OTV) na niektóre produkty paliwowe zostanie obniżony nawet o 75 proc. od każdego wzrostu cen względem tych z poniedziałku 2 marca.

Obecnie podatki, w tym OTV i VAT, stanowią około 40 proc. cen benzyny i oleju napędowego w Turcji.

Chcą ograniczyć podwyżki na stacjach

Ministerstwo finansów w Ankarze wyjaśniło, że jedynie 2,5 liry z przykładowego wzrostu ceny o 10 lir zostanie uwzględnione na stacjach benzynowych, a pozostałe 7,5 liry zostanie pokryte z obniżek podatkowych.

System ruchomej skali został wprowadzony po raz pierwszy w 2018 roku, podczas kryzysu wywołanego nagłym wzrostem inflacji. Został później wycofany pod koniec tego samego roku, ale przywrócono go 10 kwietnia 2019 r. Rząd rozpoczął następnie wycofywanie tego rozwiązania w grudniu 2021 r. i oficjalnie zrezygnował z niego 1 marca 2022 r.

Irańska Gwardia Rewolucyjna ogłosiła w poniedziałek wieczorem zamknięcie cieśniny Ormuz i zagroziła, że podpali każdą jednostkę próbującą przepłynąć tą trasą. Według ONZ blokada uwięziła na morzu około 20 tys. marynarzy. Przez Ormuz przepływa około 20 proc. wykorzystywanej na świecie ropy naftowej.

