Wyższe kary i kontrole AI. "Ta kalkulacja przestanie się opłacać"

Premier Holandii Dick Schoof podał się do dymisji po wyjściu z rządu partii PVV Geerta Wildersa Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Od 1 października holenderska spółka kolejowa NS (Nederlandse Spoorwegen) wprowadziła wyższe kary za jazdę bez biletu oraz nowy system kontroli oparty na sztucznej inteligencji.

Wyższe kary i kontrole AI

Zamiast 50 euro, pasażerowie złapani bez ważnego biletu zapłacą 70 euro, do których doliczana jest cena przejazdu. Dodatkowo osoby, które uregulują należność kartą płatniczą na miejscu, mogą liczyć na 20 euro zniżki.

Według danych NS liczba kar za jazdę bez biletu w ostatnich latach gwałtownie wzrosła – z około 180 tys. w 2022 roku do niemal 400 tys. w bieżącym.

- Jazda na gapę to dla niektórych gra wysokiego ryzyka. Wyższa kara i inteligentniejsze kontrole mają sprawić, że ta kalkulacja przestanie się opłacać – powiedział Eelco van Asch z zarządu NS w rozmowie z dziennikiem "De Telegraaf".

"Dzięki AI nasze kontrole stały się precyzyjne"

Koleje opracowały system wykorzystujący sztuczną inteligencję do przewidywania, na których trasach i w jakich godzinach najczęściej pojawiają się pasażerowie bez biletu.

Dane z wcześniejszych kontroli i obserwacji są analizowane, by wskazać najbardziej "ryzykowne" połączenia. Informacje te trafiają bezpośrednio do kontrolerów za pośrednictwem aplikacji mobilnej.

- Dzięki AI nasze kontrole stały się precyzyjne. Kontroler może dostać sygnał: Pociąg do Zwolle o 14:32 – wysoka szansa na gapowiczów. To nie przypadek, to analiza danych – wyjaśnił Van Asch.

Nowe przepisy w Holandii

Oprócz nowoczesnych narzędzi NS prowadzi również tradycyjne akcje kontrolne, m.in. zatrzymywanie całych pociągów i sprawdzanie wszystkich pasażerów, a także monitoring bramek wejściowych na dworcach.

Nowe przepisy obowiązują we wszystkich środkach transportu publicznego w Holandii – w pociągach, autobusach, tramwajach i metrze. Za nieopłaconą w terminie karę doliczane są 20 euro kosztów administracyjnych.

Jak podkreśla Van Asch, celem nie jest zwiększenie wpływów z mandatów, lecz poprawa bezpieczeństwa i uczciwości w transporcie publicznym.

OGLĄDAJ: TVN24 HD