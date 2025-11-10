Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Media: Polska nowym przemysłowym sercem Europy

shutterstock_2673193191
Tusk o rekordowym wzroście polskiej gospodarki
Źródło: TVN24
Polska wyrasta na nowe przemysłowe serce Europy - podkreśla hiszpańska gazeta "Cinco Dias". Dodaje jednak, że głęboki konflikt polityczny w kraju może zagrozić dalszemu wzrostowi gospodarczemu nad Wisłą.

"Podczas gdy Niemcy i Francja walczą o ożywienie swoich gospodarek, na wschód od Odry zaczyna bić nowe serce przemysłowe" - napisał o Polsce dziennik.

Przemysłowe serce Europy nad Wisłą

Według danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW), przytaczanych przez dziennik, w najbliższych latach wzrost polskiej gospodarki ma utrzymać się na poziomie ponad 3 proc. rocznie.

"Prognozy te są znacznie wyższe niż w przypadku większości gospodarek europejskich" – zauważyła gazeta.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Szanghaj, port, Chiny
Chiny zawieszają sankcje. Pięć amerykańskich spółek na liście
bitcoin pln shutterstock_785272210
"Poszkodowane będą uczciwe firmy". Wiceminister ostrzega przed brakiem ustawy
Rynki
Warszawa (zdjęcie ilustracyjne)
Polska gospodarka pod lupą czołowej agencji. Jest decyzja
Z kraju

Rozwój przemysłu i środki UE a gospodarka

"Polska zawdzięcza szybki wzrost gospodarczy rozwojowi przemysłu, m.in. motoryzacyjnego czy spożywczego, a także dzięki większym wydatkom w sektorze obronnym" – podkreślił "Cinco Dias". Jak dodał, ważną rolę w rozwoju kraju odgrywają również środki unijne.

Gazeta przestrzegła jednak, że "impas polityczny stanowi główne zagrożenie dla perspektyw wzrostu gospodarczego Polski w perspektywie średnioterminowej".

W tym kontekście dziennik wymienia przede wszystkim spór między rządem premiera Donalda Tuska a prezydentem Karolem Nawrockim.

"Innym zagrożeniem jest rozwój sytuacji na Ukrainie, a „wszelkie komplikacje geopolityczne mogą utrudnić realizację polskich aspiracji, aby kraj ten stał się jedną z głównych gospodarek regionu" – podsumował "Cinco Dias".

OGLĄDAJ: Jak to jest zobaczyć Kaczyńskiego na ławie oskarżonych?
10 1925 fpf gosc-0010

Jak to jest zobaczyć Kaczyńskiego na ławie oskarżonych?
NA ŻYWO

10 1925 fpf gosc-0010
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: BC/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: meunierd/Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
HiszpaniaGospodarkaPolska
Zobacz także:
Viktor Orban podczas wizyty u Donalda Trumpa w Białym Domu
Trump przychodzi w sukurs Orbanowi. "Stany Zjednoczone zainterweniują"
Ze świata
shutterstock_2623121045
Fatalne wieści dla Muska. Tak źle nie było od trzech lat
Ze świata
Donald Trump
Ryzykowny krok Trumpa. "To nie zadziała"
Ze świata
shutterstock_2465591871
Zbudowali duże centra, ale nie działają przez brak prądu. "Nie chcesz się spóźnić"
Tech
Szef OpenAI Sam Altman
Domagają się zmian. Sam Altman apeluje do władz
Tech
Ryanair
Duża zmiana dla klientów Ryanair. Za brak będzie opłata
Turystyka
Komisja Europejska
"Okres łaski" dla firm. Bruksela planuje nowe przepisy
Tech
Szanghaj, port, Chiny
Chiny zawieszają sankcje. Pięć amerykańskich spółek na liście
Ze świata
shutterstock_2416436427
Londyn wypadł z czołówki, Warszawa wysoko
Rynki
Matematyka, lekcja, szkoła
Szkoła po szkole. 80 procent rodziców płaci za dodatkowe zajęcia
Zespół autorów
Natalia SzostakJustyna SucheckaKatarzyna Korzeniowska
sklep kasa market - PhotoRK shutterstock_2009986085
Czy 11 listopada sklepy będą otwarte?
Najnowsze
shutterstock_2625293429
Shutdown opóźnia eksport. Odczuje to również Polska
Ze świata
Sklep Action w Poznaniu
Duża sieć wycofuje produkt. Apel do klientów
Z kraju
Waszyngton prawie za zamkniętymi drzwiami
Koniec impasu w USA? Ważne głosowanie w Senacie
Ze świata
Donald Trump
Trump: każdy dostanie dwa tysiące dolarów
Ze świata
shutterstock_192422603
Wadliwe podnośniki do aut. Niepokojące wyniki kontroli
Moto
grapevine lotnisko usa - Mason Brighton shutterstock_2699305335
Tysiące lotów odwołane. Konsekwencje paraliżu rządowego dla podróżnych
Ze świata
Sklep spożywczy
"Jedna z największych transakcji". Auchan sprzedaje nieruchomości w Polsce
Handel
fastfood hamburger frytki shutterstock_2220749575
Wielka sieć fast food w tarapatach. Setki restauracji do zamknięcia
Ze świata
bitcoin pln shutterstock_785272210
"Poszkodowane będą uczciwe firmy". Wiceminister ostrzega przed brakiem ustawy
Rynki
boeing 737 - Przemyslaw Szablowski shutterstock_1338528011
Gigant chce rozszerzyć współpracę z Polską. Proponuje wojsku śmigłowce i myśliwce
Z kraju
Szanghaj, Chiny, terminal kontenerowy
Chiny zmieniają decyzję. Łagodzą ograniczenia
Ze świata
lotto shutterstock_2243440457
Dwie wielkie wygrane w Lotto
Z kraju
Fabryka Black Red White w Biłgoraju
Fala zwolnień w polskim gigancie. Pracę może stracić kilkaset osób
Z kraju
shu
Linie lotnicze tną połączenia. Władze ostrzegają
Ze świata
media społecznościowe, influencer, social media, internet, Instagram
Wysokie kary dla influencerów. Powstanie specjalny rejestr
Najnowsze
Aplikacja mObywatel
Nowa funkcja w aplikacji mObywatel. Jest projekt rządu
Tech
Warszawa (zdjęcie ilustracyjne)
Polska gospodarka pod lupą czołowej agencji. Jest decyzja
Z kraju
Giełda w Nowym Jorku
Czy czeka nas "gwałtowna korekta", którą odczuje cały świat?
Rynki
Viktor Orban na spotkaniu z Donaldem Trumpem
Orban ogłosił, co ustalił z Trumpem
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica