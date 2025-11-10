Media: Polska nowym przemysłowym sercem Europy

Tusk o rekordowym wzroście polskiej gospodarki Źródło: TVN24

"Podczas gdy Niemcy i Francja walczą o ożywienie swoich gospodarek, na wschód od Odry zaczyna bić nowe serce przemysłowe" - napisał o Polsce dziennik.

Przemysłowe serce Europy nad Wisłą

Według danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW), przytaczanych przez dziennik, w najbliższych latach wzrost polskiej gospodarki ma utrzymać się na poziomie ponad 3 proc. rocznie.

"Prognozy te są znacznie wyższe niż w przypadku większości gospodarek europejskich" – zauważyła gazeta.

Rozwój przemysłu i środki UE a gospodarka

"Polska zawdzięcza szybki wzrost gospodarczy rozwojowi przemysłu, m.in. motoryzacyjnego czy spożywczego, a także dzięki większym wydatkom w sektorze obronnym" – podkreślił "Cinco Dias". Jak dodał, ważną rolę w rozwoju kraju odgrywają również środki unijne.

Gazeta przestrzegła jednak, że "impas polityczny stanowi główne zagrożenie dla perspektyw wzrostu gospodarczego Polski w perspektywie średnioterminowej".

W tym kontekście dziennik wymienia przede wszystkim spór między rządem premiera Donalda Tuska a prezydentem Karolem Nawrockim.

"Innym zagrożeniem jest rozwój sytuacji na Ukrainie, a „wszelkie komplikacje geopolityczne mogą utrudnić realizację polskich aspiracji, aby kraj ten stał się jedną z głównych gospodarek regionu" – podsumował "Cinco Dias".

