Media: Polska nowym przemysłowym sercem Europy

"Podczas gdy Niemcy i Francja walczą o ożywienie swoich gospodarek, na wschód od Odry zaczyna bić nowe serce przemysłowe" - napisał o Polsce dziennik.
Przemysłowe serce Europy nad Wisłą
Według danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW), przytaczanych przez dziennik, w najbliższych latach wzrost polskiej gospodarki ma utrzymać się na poziomie ponad 3 proc. rocznie.
"Prognozy te są znacznie wyższe niż w przypadku większości gospodarek europejskich" – zauważyła gazeta.
Rozwój przemysłu i środki UE a gospodarka
"Polska zawdzięcza szybki wzrost gospodarczy rozwojowi przemysłu, m.in. motoryzacyjnego czy spożywczego, a także dzięki większym wydatkom w sektorze obronnym" – podkreślił "Cinco Dias". Jak dodał, ważną rolę w rozwoju kraju odgrywają również środki unijne.
Gazeta przestrzegła jednak, że "impas polityczny stanowi główne zagrożenie dla perspektyw wzrostu gospodarczego Polski w perspektywie średnioterminowej".
W tym kontekście dziennik wymienia przede wszystkim spór między rządem premiera Donalda Tuska a prezydentem Karolem Nawrockim.
"Innym zagrożeniem jest rozwój sytuacji na Ukrainie, a „wszelkie komplikacje geopolityczne mogą utrudnić realizację polskich aspiracji, aby kraj ten stał się jedną z głównych gospodarek regionu" – podsumował "Cinco Dias".
Autorka/Autor: BC/kris
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: meunierd/Shutterstock