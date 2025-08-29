Elon Musk i Tesla mają problem. "Jedna z najgorzej sprzedających się marek"

Sprzedaż Tesli w Europie ponownie spadła - w lipcu o ponad 40 procent - podał portal stacji CNN. Dodał też, że chińska marka BYD odnotowała wzrost sprzedaży o ponad 200 procent.

Jak podkreślił CNN, "problem Tesli w Europie właśnie się pogłębił". Z danych Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów (ACEA) wynika, że Tesla Elona Muska sprzedała w lipcu w Unii Europejskiej 6,6 tys. modeli, co oznacza spadek o 42,4 proc. rok do roku.

Tymczasem chiński producent aut BYD coraz mocniej zaznacza swoją obecność w Europie. Sprzedaż wzrosła w lipcu o 206,4 proc. rok do roku (9698 modeli sprzedanych) i obecnie firma wyprzedza Teslę pod względem sprzedaży.

Problem Tesli w Europie

Ten spadek podkreśla zmianę sytuacji Tesli. Zaangażowanie Muska w politykę nie tylko rozgniewało amerykańskich liberałów - jego poparcie dla skrajnie prawicowych partii w Niemczech i Wielkiej Brytanii też wywołało protesty. Co więcej, w Europie i Chinach Tesla musi zmierzyć się z konkurencją ze strony tańszych aut BYD. Chińską konkurencją nie musi się martwić na rynku amerykańskim - wskazał CNN.

Dodał, że analiza obejmująca Wielką Brytanię i kraje Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, takie jak Norwegia, Dania i Szwecja, pokazuje podobny spadek sprzedaży Tesli (TSLA) oraz 225-procentowy wzrost sprzedaży BYD w lipcu.

Wzrost sprzedaży chińskich aut

Sprzedaż samochodów chińskich marek gwałtownie rośnie w całej Europie. Szczególnie firma BYD umocniła swoją pozycję, mimo że import pojazdów elektrycznych do UE podlega 27-procentowym cłom. BYD nadal ma przewagę cenową nad konkurentami, w tym Teslą. Jednocześnie postęp technologiczny pomaga jej wyprzedzić konkurentów - podał CNN.

Dodał, że w marcu chińska grupa ogłosiła przełom w technologii ładowania akumulatorów, który według niej pozwala naładować akumulator na 250 mil w ciągu pięciu minut. To więcej niż Tesla, której akumulatory ładowane są na 200 mil w ciągu 15 minut. W lutym firma BYD wprowadziła na rynek w większości swoich samochodów technologię "God's Eye", która jest konkurencją dla autonomicznych pojazdów Tesli.

BYD ma również przewagę nad Teslą dzięki zróżnicowanej ofercie pojazdów elektrycznych i hybrydowych, podczas gdy Tesla produkuje wyłącznie pojazdy elektryczne. Pomogło to BYD uchronić się przed zmianami preferencji konsumentów w Europie.

"Jedna z najgorzej sprzedających się marek"

"Tesla to obecnie jedna z najgorzej sprzedających się marek samochodów w Europie - wyprzedza jedynie Hondę i Mitsubishi. Trudności firmy Muska na Starym Kontynencie odzwierciedlają zmiany gospodarcze, strukturalne, a nawet polityczne, które wpływają na preferencje nabywców samochodów" - napisał CNN.

Portal dodał, że w ostatnich latach wzrost sprzedaży samochodów elektrycznych w Europie uległ spowolnieniu. W badaniach jako przyczyny wolniejszego niż oczekiwano wzrostu popularności tych pojazdów wskazano ograniczenie zachęt do przejścia na pojazdy elektryczne, obawy dotyczące żywotności akumulatorów oraz brak infrastruktury ładowania.

Obecny udział pojazdów elektrycznych z napędem akumulatorowym w rynku UE wynosi 15,6 proc. Ten poziom jest "nadal daleki od poziomu, jaki powinien być osiągnięty na tym etapie transformacji" – stwierdziło ACEA.

Europejscy nabywcy coraz częściej kupują samochody hybrydowe, które stanowią ponad jedną trzecią europejskiego rynku nowych samochodów.

W ostatnich latach wizerunek Muska zyskał nowe znaczenie w Europie, podobnie jak w Stanach Zjednoczonych - podał CNN.

Musk w polityce

Amerykański portal podał, że po sfinansowaniu udanej kampanii prezydenckiej Donalda Trumpa Musk zwrócił swoją uwagę na politykę europejską. Musk publicznie poparł skrajnie prawicową partię AfD w lutowych wyborach w Niemczech i wygłosił zdalne przemówienie podczas inauguracji kampanii wyborczej tej partii.

Szef Tesli wyraził również szerokie poparcie dla skrajnie prawicowej partii reform w Wielkiej Brytanii i opowiedział się za zwolnieniem z więzienia prawicowego agitatora Tommy'ego Robinsona, który w październiku ubiegłego roku został skazany na 18 miesięcy więzienia za znieważenie sądu. Robinson został zwolniony za kaucją w sierpniu.

Nieliczne badania branżowe wskazują na spadek zaufania konsumentów do Tesli z powodu zachowania Muska. Styczeńowe badanie przeprowadzone przez Electrifying.com wykazało, że 60 proc. respondentów aktywnie zrezygnowało z zakupu Tesli z powodu zachowania Muska.

Ponad 70 proc. Brytyjczyków i Niemców miało w styczniu niekorzystną opinię o dyrektorze generalnym Tesli w związku z działalnością polityczną.

CNN zwróciło się do Tesli z prośbą o komentarz, ale nie otrzymało odpowiedzi.

Autorka/Autor:Pkarp/kris

Źródło: CNN