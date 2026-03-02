Gorąco w Cieśninie Ormuz. Irańczycy grożą podpalaniem statków

Ruch morski w Cieśninie Ormuz Źródło: Reuters/LSEG

Agencja dodała, że decyzja ta została podjęta po tym, jak najwyższy przywódca ajatollah Ali Chamenei zginął w izraelskim ataku. Zamknięcie Cieśniny Ormuz może oznaczać blokadę jednej piątej światowego przepływu ropy naftowej i grozić gwałtownym wzrostem cen surowca.

Cieśnina Ormuz

Już w sobotę IRGC zabronił transportu przez Cieśninę Ormuz, którą w normalnych warunkach przepływa około 20 proc. zużywanej na całym świecie ropy naftowej. Doszło do kilku ataków na tankowce. Co najmniej 150 takich statków zostało unieruchomionych w Zatoce Perskiej.

Cieśnina Ormuz łączy Zatokę Perską z Morzem Arabskim, którym surowce są dalej transportowane na Ocean Indyjski.

Cieśnina Ormuz Źródło: PAP

Konflikt na Bliskim Wschodzie

W sobotę rano Izrael i USA rozpoczęły naloty na cele w Iranie. Teheran w odpowiedzi zaatakował Izrael i kilka państw Zatoki Perskiej, w tym położone tam amerykańskie bazy.

Konflikt spowodował w poniedziałek znaczący wzrost ceny ropy i gazu na światowych rynkach. Irańskie naloty uderzyły w infrastrukturę związaną z wydobyciem i przetwarzaniem tych surowców w Arabii Saudyjskiej i Katarze. Oba te państwa, podobnie jak m.in. Irak i Izrael, czasowo ograniczyły lub wstrzymały wydobycie ropy i gazu.

Cieśnina Ormuz i ropa na Bliskim Wschodzie Źródło: TVN24+

Opracował Krzysztof Krzykowski