Ze świata

Alternatywa dla Węgier i Słowacji. Jest wsparcie z nowego kierunku

shutterstock_544997530_1
Stan wyjątkowy na Słowacji. Konflikt dyplomatyczny z Kijowem wisi na włosku
Źródło: TVN
Chorwacja rozpoczęła tranzyt ropy na Węgry i Słowację za pośrednictwem rurociągu "Adria", przy czym surowiec nie pochodzi z Rosji - przekazała Komisja Europejska. To reakcja na uszkodzenie ropociągu "Przyjaźń" w Ukrainie.

Rzeczniczka KE Ana Kaisa Itkonen powiadomiła, że w środę w Brukseli odbyło się nadzwyczajne posiedzenie grupy koordynacyjnej ds. ropy naftowej, zwołane po tym, gdy pod koniec stycznia w wyniku ataku rosyjskiego uszkodzony został ropociąg "Przyjaźń" w Ukrainie. Na skutek tego zdarzenia wstrzymano tranzyt rosyjskiej ropy na Węgry i Słowację.

Rezerwy Węgier i Słowacji

Gremium składające się z przedstawicieli Komisji i ekspertów z państw członkowskich omówiło stan bezpieczeństwa dostaw oraz wszelkie krótkoterminowe zagrożenia, w tym związane z uszkodzeniem rurociągu. Jak relacjonowała Itkonen, podczas spotkania Węgry i Słowacja poinformowały, że rozpoczęły uwalnianie swoich awaryjnych zapasów ropy naftowej.

- Zapasy te są utrzymywane przez wszystkie państwa członkowskie właśnie w celu zarządzania podczas sytuacji takich jak ta - powiedziała rzeczniczka, dodając, że grupa zbadała również alternatywne trasy dostaw, aby zapewnić ciągłość przesyłu ropy naftowej do zainteresowanych krajów.

Oceniono, że na tym etapie nie ma bezpośredniego zagrożenia dla bezpieczeństwa dostaw w UE. Zwłaszcza że zarówno Węgry, jak i Słowacja posiadają odpowiednie rezerwy ropy naftowej.

Orban: Prosisz mnie, żebym udawał, że nic się nie dzieje. To niemożliwe

Chorwacja wesprze Węgry i Słowację

Itkonen przyznała, iż podczas spotkania Chorwacja potwierdziła, że rozpoczęła przesył nierosyjskiej ropy na Węgry i Słowację, a dodatkowe ładunki z ropą naftową spoza Rosji, zakontraktowane przez grupę MOL, są już w drodze do chorwackiego terminalu naftowego.

Krótko po uszkodzeniu rurociągu "Przyjaźń" Budapeszt i Bratysława poprosiły Chorwację o zezwolenie na transport rosyjskiej ropy rurociągiem "Adria".

Rzecz w tym, że "Adria" transportuje ropę, która jest dostarczana do Chorwacji drogą morską, a w ramach sankcji nałożonych na Rosję w UE obowiązuje niemalże całkowity zakaz importu do UE rosyjskiej ropy tankowcami. Dlatego Chorwacja postanowiła dostarczyć Słowacji i Węgrom ropę, ale inną niż rosyjska.

Władimir Putin
To sprawi, że Rosjanie wyjdą na ulicę?
Viktor Orban
Orban zapowiada konsekwencje dla Ukrainy. "Nie będziemy bezczynni"
Rurociąg "Przyjaźń"
"Przyjaźń" dzieli europejskie kraje. O co chodzi w sporze o paliwo

Alternatywny rurociąg

Rzeczniczka powiedziała też, iż Węgry i Słowacja poinformowały KE, że postanowiły rozważyć propozycję Ukrainy, dotyczącą transportu ropy rurociągiem odeskim. Dodała, że KE oceni tę opcję, ale w tej chwili nie posiada na ten temat więcej informacji.

Podczas wtorkowej wizyty w Kijowie z okazji czwartej rocznicy wojny w Ukrainie szefowa KE Ursula von der Leyen poprosiła prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o przyspieszenie naprawy ropociągu, co Ukraina zobowiązała się zrobić.

Rzeczniczka dodała jednak, że KE zdaje sobie sprawę z tego, iż infrastruktura energetyczna w Ukrainie jest nieustannie atakowana przez Rosję, a jej naprawa to trudne zadanie.

pc

Opracował Bartłomiej Ciepielewski /kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Ververidis Vasilis/Shutterstock

Ropa naftowaWęgryChorwacjaSłowacja
Dochody niższe o blisko 30 miliardów. Resort podaje szczegóły budżetu

