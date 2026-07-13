Niebezpieczne związki. "Nas już nie ma, tylko jeszcze o tym nie wiemy"

Rośnie uzależnienie od importu z Chin. Stawką są tysiące miejsc pracy, ale nie tylko

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"Walczymy o przetrwanie".

"Nas już nie ma, tylko jeszcze o tym nie wiemy".

"Wybiją konkurencję, a potem podniosą ceny".

Tak o chińskiej konkurencji mówią przedsiębiorcy podczas badań fokusowych.

Według raportu "Polska - Europa - Chiny: współpraca czy pułapka uzależnienia?", przygotowanego przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Ośrodek Studiów Wschodnich, ponad 70 procent ankietowanych jednoznacznie negatywnie ocenia wpływ chińskiej ekspansji na krajowy rynek.

Stawką są dziesiątki tysięcy miejsc pracy, ale to dopiero początek problemów.