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Niebezpieczne związki. "Nas już nie ma, tylko jeszcze o tym nie wiemy"

Maja Piotrowska
Maja Piotrowska
Rośnie uzależnienie od importu z Chin. Stawką są tysiące miejsc pracy, ale nie tylko
Rośnie uzależnienie od importu z Chin. Stawką są tysiące miejsc pracy, ale nie tylko
Źródło zdj. gł.: PAP/Avalon
Od leków po sektor obronny. Eksperci wskazują sześć obszarów, w których Polska staje się coraz bardziej zależna od Chin. Stawką jest już nie tylko bilans handlowy, ale także bezpieczeństwo państwa. - Gdy z zasad wyłamuje się gracz tak potężny jak Chiny, dalsze trzymanie się dogmatu wolnego handlu jest już po prostu frajerstwem - mówi TVN24+ wiceprezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Jakub Bińkowski.Artykuł dostępny w subskrypcji

"Walczymy o przetrwanie".

"Nas już nie ma, tylko jeszcze o tym nie wiemy".

"Wybiją konkurencję, a potem podniosą ceny".

Tak o chińskiej konkurencji mówią przedsiębiorcy podczas badań fokusowych.

Według raportu "Polska - Europa - Chiny: współpraca czy pułapka uzależnienia?", przygotowanego przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Ośrodek Studiów Wschodnich, ponad 70 procent ankietowanych jednoznacznie negatywnie ocenia wpływ chińskiej ekspansji na krajowy rynek.

Stawką są dziesiątki tysięcy miejsc pracy, ale to dopiero początek problemów.

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Tagi:
Gospodarka
Maja Piotrowska
Maja Piotrowska
Dziennikarka tvn24.pl
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