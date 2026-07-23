Ze świata Pasażer wyssany przez okno. Zwrot w sprawie incydentu Oprac. Paulina Karpińska |

Samolot linii Ryanair zawrócił krótko po starcie z powodu pęknięcia jednej z szyb w kabinie Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: salarko/Shutterstock

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NTSB, czyli amerykańska Narodowa Rada Bezpieczeństwa Transportu, zakwestionowała słowa prezesa Ryanaira Michaela O'Leary'ego.

NTSB o słowach prezesa Ryanaira

Szef linii stwierdził, że wstępne ustalenia śledztwa wskazują na "uszkodzenie spowodowane przez ciało obce", a zdarzenie nie wynikało z wieku samolotu Boeing 737 ani stanu technicznego.

"NTSB nie wydała żadnego takiego orzeczenia" - napisała szefowa NTSB Jennifer Homendy w liście do O'Leary'ego.

Dodała, że komentarze prezesa naruszyły przepisy rady dotyczące ujawniania informacji przez strony uczestniczące w dochodzeniu.

Pasażer wyssany przez okno samolotu

Do zdarzenia doszło 10 lipca podczas lotu z Salonik do Memmingen koło Monachium. Zgodnie z relacjami pasażerów po starcie rozległ się głośny huk, a jedna z szyb się roztrzaskała.

Siedzący obok 61-letni mężczyzna został ranny, a następnie został częściowo wyssany z samolotu, w ten sposób, że jego głowa i ramiona wystawały przez rozbite okno.

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Pozostałym pasażerom udało się wciągnąć go z powrotem do kabiny. Samolot zawrócił na lotnisko w Salonikach, a poszkodowany pasażer został przewieziony do szpitala w tym mieście.