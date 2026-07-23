Logo TVN24
Biznes
KUP TVN24+
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Kolejny cios w Rosję. Jest porozumienie

|
Władimir Putin
Kosiniak-Kamysz: Rosja może używać przechwyconych ukraińskich dronów do prowokacji na wschodniej flance NATO
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/GAVRIIL GRIGOROV / POOL
Ambasadorowie państw Unii Europejskiej osiągnęli porozumienie w sprawie 21. pakietu sankcji wobec Rosji - informuje agencja Reuters.

Zgodę ambasadorów będą musiały oficjalnie potwierdzić stolice w procedurze pisemnej.

Pułap ceny na rosyjską ropę

Dwaj unijni dyplomaci poinformowali Reutersa, że 21. pakiet sankcji na Rosję zakłada pułap ceny za rosyjską ropę naftową, który zostanie zamrożony na rok, co ma ograniczyć zyski Kremla ze sprzedaży surowca.

Pierwotnie limit cenowy miał zostać zamrożony na pół roku. Porozumienie ambasadorów oznacza, że przez kolejne 12 miesięcy rosyjskiej ropy transportowanej drogą morską nie będzie można sprzedawać po cenie wyższej niż 44,10 dolara.

Gdyby państwom członkowskim nie udało się porozumieć, cena zostałaby zaktualizowana proporcjonalnie do obecnych, wyższych cen za surowiec na światowych rynkach. To wygenerowałoby wyższe przychody dla Rosji, która wykorzystuje te środki do finansowania swojej wojny przeciw Ukrainie.

Płoną magazyny ropy naftowej w Rosji
Dowiedz się więcej:

Płoną magazyny ropy naftowej w Rosji

21. pakiet sankcji na Rosję

Poza kwestią ceny za rosyjską ropę zawiera kolejne sankcje na osoby i podmioty zaangażowane w wojnę przeciwko Ukrainie. Wprowadzi kolejne ograniczenia i zakazy transakcji skierowane przeciwko rosyjskiemu sektorowi finansowemu oraz nowe środki przeciwko kryptowalutom.

Sankcje będą też wymierzone w rosyjski przemysł zbrojeniowy oraz flotę cieni, która służy Kremlowi do przewozu i sprzedaży ropy naftowej po cenie wyższej niż limit stosowany przez Zachód.

Negocjacje nad 21. pakietem się przedłużały. Gdy zgody nie udało się osiągnąć tydzień temu, kiedy mijał termin na aktualizację ceny za rosyjską ropę, cena ta została zamrożona na kilka dni, by dać ambasadorom czas na dalsze negocjacje.

Opór Grecji

Najdłużej opór stawiała Grecja, która walczyła o zachowanie możliwości transportu rosyjskiego skroplonego gazu ziemnego (LNG). Ostatecznie Atenom udało się wywalczyć wyjątek.

- Osiągnięto kompromis w podlegającej dyskusjom kwestii transferów LNG do państw trzecich - przekazał dziennikarzom unijny dyplomata. Według niego zwolnienie dotyczy transferu LNG do państw trzecich i powiązanych zakupów w ramach umów zawartych przed 24 lutego 2022 r., tj. przed rosyjską inwazją na Ukrainę.

- Wszelkie rozszerzenie tych transferów przez operatorów z UE jest ograniczone - powiedział. Według niego państwa członkowskie w Radzie UE będą co roku dokonywać przeglądu tego zwolnienia.

Grecja dążyła do poluzowania zakazu sprzedaży rosyjskiego LNG, co do którego państwa członkowskie porozumiały się już w ramach 19. pakietu sankcji. Przewiduje on całkowity zakaz sprowadzania LNG z Rosji od 2027 r. Rząd w Atenach obawiał się jednak, że zakaz ten uniemożliwi także transport tego surowca do krajów trzecich.

Według dziennika "Financial Times" grecki operator Dynagas od początku 2025 r. przetransportował ponad 10 mln ton rosyjskiego LNG i ma długoterminowe kontrakty na dostawy do krajów trzecich. Walcząc o zachowanie możliwości transportu tego surowca, Grecja argumentowała, że zastosowanie zakazu sprowadzania LNG przeznaczonego do transferów do państw trzecich nigdy nie było przedmiotem rozmów w trakcie prac nad 19. pakietem sankcyjnym.

W 21. pakiecie miał się znaleźć zakaz wjazdu do UE dla osób, które służyły w rosyjskich siłach zbrojnych od początku wojny przeciw Ukrainie. Państwom nie udało się jednak porozumieć w tej sprawie i w pakiecie znalazło się jedynie zobowiązanie do "podjęcia niezbędnych środków w celu ograniczenia wiz dla byłych żołnierzy rosyjskich".

Największy sprzeciw wobec zakazu wjazdu do UE dla weteranów wojny przeciw Ukrainie zgłaszały Francja i Włochy, które przyjmują najwięcej rosyjskich turystów. Oba kraje obawiały się o presję na swoje służby konsularne rozpatrujące wnioski wizowe Rosjan.

Źródło: Reuters, PAP
ZOBACZ TAKŻE:
56 min
pc
Bogdan Wałęsa o alkoholizmie. "Żal mi straconych kontaktów z córką"
Piotr Jacoń
57 min
Andrzej Lepper
Samobójstwo czy spisek? Wątpliwości nie milkną
TVN24
45 min
Droga do Watykanu - cnb
Groziła Wojtyle, że "będzie się w piekle smażył"
Udostępnij:
Tagi:
RosjaSankcjeUnia Europejska
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Żołnierze Huti idą po flagach USA, Izraela i Wielkiej Brytanii
Konflikt eskaluje. Gwałtowna reakcja rynku
Rynki
Węgiel
Raport: kopalnie mogą zakończyć wydobycie wcześniej niż zakładano
Z kraju
Ryanair samolot pokład
Pasażer wyssany przez okno. Zwrot w sprawie incydentu
Ze świata
Stanisław Gomułka
Nie żyje profesor Stanisław Gomułka. Ekonomista i były wiceminister finansów miał 85 lat
Z kraju
Andrzej Domański na XVI Europejskim Kongresie Finansowym
Trudna decyzja ministra Domańskiego. "Nie jest w stanie zablokować"
Z kraju
Szklana Manufaktura - Drezno
Znany producent samochodów zapowiada wielką redukcję etatów
Moto
pap_20251102_24V
Francja uderza w Shein i Temu. Ostra reakcja Pekinu
Ze świata
Stacja paliw, paliwo, tankowanie
Skok cen paliw. W tych województwach zapłacisz najwięcej
Moto
zamek elektroniczny, karta dostępu, bezpieczeństwo shutterstock_2564956181
"Potrzebujemy brukselskiego bata"
Z kraju
pyszne pl shutterstock_1831894381_1
Ruszają kontrole w Pyszne.pl. Spółka odpowiada
Z kraju
Gdyby podniesiona została kwota wolna do 8 tys. zł bez podnoszenia podatków, zmniejszenia wydatków lub błyskawicznego uszczelnienia systemu ściągania danin, wzrósłby deficyt budżetowy
Kosiniak-Kamysz o wyższej kwocie wolnej od podatku: będzie
Z kraju
OpenAI aplikacje AI
Test AI wymknął się spod kontroli. "Bezprecedensowy incydent cybernetyczny"
Tech
Spłata kredytu
Nowe zasady oceny punktowej BIK. Co się zmieniło?
Pieniądze
Premier Donald Tusk
Czy rząd przywróci program CPN? "Wytrzymałość budżetu ma swoje granice"
Moto
Antyamerykański billboard w Teheranie
Globalna gospodarka spowalnia. "To po prostu katastrofa"
Ze świata
Tokio, Japonia 13 kwietnia 2026 powitalny automat do ładowania kart suica wewnątrz stacji tokyo
Tak źle nie było od 40 lat. Nagłe odbicie waluty
Pieniądze
samochody parking komis
Sprzedaż aut z dodatkami. UOKiK stawia zarzuty
Moto
seul korea poludniowa - fornStudio shutterstock_2459861287
Mrówki w deserze. Restauratorowi z gwiazdkami Michelin grozi więzienie
Ze świata
Bitcoin dłoń
Kryptowaluty i NFT na usługach ekstremistów. Alarm z Hiszpanii
Tech
Scott Bessent
Chiński przełom w AI wywołał alarm w USA. Możliwe sankcje
Tech
tokio japonia shutterstock_2605852179
"Powinni mieć mniej włosów na nogach". Rekomendacja władz budzi kontrowersje
Ze świata
browar shutterstock_2144587447
Złoty trunek traci na popularności. Polska i Niemcy z największymi spadkami
Handel
Donald Tusk
Tusk ogłasza wielki plan dla kolei. "Ma być najlepsza w Europie"
Z kraju
shutterstock_2470127991
Nowy podatek. Jest zapowiedź wicepremiera
Tech
shutterstock_2558469751
Krytykują politykę cyfrową UE. "Antyamerykański system"
Tech
Protest przed Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim w Rzeszowie
Rolnicy wieszczyli katastrofę. Liczby mówią co innego
Handel
ropa pole naftowe shutterstock_678829744
"Nie wycofujemy się teraz". Rynek ropy reaguje na słowa Trumpa
Rynki
zakupy market koszyk paragon
Nowe dane ze sklepów. Analitycy zaskoczeni
Z kraju
laptop mezczyzna telefon shutterstock_2741201535
Specjalne ostrzeżenie. Wchodzą ważne zmiany
Tech
Donald Trump
Trump ogłasza nową politykę w sprawie leków
Ze świata
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica