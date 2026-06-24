Ze świata Giełda kryptowalut kontra unijne przepisy. "Binance nie opuszcza Europy" Oprac. Wiktor Knowski |

Adrian Witczak: Prezydent broni środowiska osób, które na rynku kryptowalut korzystają Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Już 1 lipca w pełni zaczyna obowiązywać MiCA (ang. Markets in Crypto-Assets). To rozporządzenie, które wprowadza jednolite przepisy dla rynku kryptowalut w Unii Europejskiej. Binance - największa giełda kryptowalut na świecie, z której korzysta ponad 300 milionów użytkowników - złożyła wniosek w Grecji o przedłużenie licencji w ramach nowego reżimu regulacyjnego. Został on jednak odrzucony.

Binance ma czas do końca miesiąca

- Binance nie opuszcza Europy. Możliwe, że po prostu wybierzemy inną ścieżkę. Jeśli nie będzie to Grecja, mamy też alternatywy - powiedziała Reutersowi Gillian Lynch, szefowa na region Europy i Wielkiej Brytanii.

Wypowiedzi te mogą stawiać Binance na kursie kolizyjnym z europejskimi organami regulacyjnymi - ocenia Reuters. Firma ma zaledwie tydzień na uzyskanie licencji, zanim wygaśnie jej obecne pozwolenie na prowadzenie działalności w Europie. W innym przypadku będzie zmuszona zamknąć operację na terenie UE.

Dwie osoby zaznajomione z procesem przekazały Reutersowi, że Binance prowadziła rozmowy z regulatorami w Irlandii, na Łotwie i w Grecji, jednak we wszystkich trzech krajach napotkała opór.

Trudna przeszłość Binance

Według źródeł Reutersa, urzędnicy, którzy odrzucili wnioski Binance, byli zaniepokojeni karami, jakie firma otrzymała w przeszłości za pranie brudnych pieniędzy oraz jej skomplikowaną strukturą międzynarodową. Na decyzję miała wpłynąć również nastawiona na wysokie ryzyko kultura spółki.

Lynch stwierdziła, że Binance nie zna powodów odmowy przyznania zgody i wcześniej żywiła przekonanie, iż grecki regulator planuje wydać licencję. Dodała również, że firma kontaktowała się z czterema lub pięcioma organami regulacyjnymi, ale złożyła tylko jeden oficjalny wniosek - właśnie w Grecji.

Zapytana o dawne problemy giełdy, Lynch oświadczyła, że Binance zainwestowała w obszar zgodności z przepisami (compliance) oraz kontrole wewnętrzne, zatrudnia około 1500 pracowników w dziale compliance i nie ma żadnych nierozstrzygniętych problemów, które mogłyby rzutować na składane wnioski.

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