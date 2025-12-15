Białoruś uwolniła więźniów, USA złagodziły restrykcje

John Coale o handlu potażem przez Białoruś. "Szczegóły są w tej chwili dopracowywane" Źródło: Reuters

Wydany w poniedziałek dokument wyłącza z sankcji zabronione od 2021 r. transakcje z udziałem trzech spółek: JSC Belarusian Potash Company, Agrorozkwit i Biełaruskalij. To najwięksi producenci soli potasowych i nawozów potasowych, stanowiących jeden z głównych towarów eksportowych Białorusi.

Wydana licencja nie odblokowuje jednak zamrożonych aktywów i własności tych firm.

Decyzja administracji Trumpa jest kolejnym złagodzeniem restrykcji nałożonych na Białoruś. Wcześniej sankcje zniesiono z państwowych linii lotniczy Bieławia oraz samolotów należących do Łukaszenki i jego rodziny.

Wizyta wysłannika USA na Białorusi

Licencja jest realizacją działań zapowiedzianych już w sobotę przez specjalnego wysłannika USA ds. Białorusi Johna Coale'a będących pochodną rozmów z Alaksandrem Łukaszenką. Ich wynikiem było uwolnienie 123 więźniów politycznych, a według Coale'a Białoruś zgodziła się też wstrzymać przeloty balonów przemytniczych nad Litwą.

Wysłannik Białego Domu oświadczył też, że około tysiąca więźniów politycznych, którzy wciąż przebywają w białoruskich więzieniach, może zostać zwolnionych w jednej dużej grupie w nadchodzących miesiącach.

- Myślę, że jest to więcej niż możliwe; sądzę, że to jest prawdopodobne (…). Jesteśmy na dobrej drodze, mamy dobrą passę – oznajmił Coale.

Zwolnieni więźniowie polityczni

Wolność odzyskali m.in. laureat Pokojowej Nagrody Nobla Aleś Bialacki, opozycjonistka Maryja Kalesnikawa, niedoszły kandydat na prezydenta Białorusi Wiktar Babaryka, działacz Centrum Obrony Praw Człowieka "Wiasna" Uładź Łabkowicz i polski obywatel Roman Gałuza.

Łącznie, wliczając decyzje podjęte przez Łukaszenkę pod koniec listopada, liczba ułaskawionych osób wynosi 156. Wśród nich są obywatele Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Litwy, Ukrainy, Łotwy, Australii i Japonii.

