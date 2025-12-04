Najbogatszy Europejczyk pozwany. Ogromna kwota

Bernard Arnault, najbogatszy człowiek świata 2023 Źródło: Reuters Archiwum

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak wcześniej ustalił dziennik "Liberation", Arnault miał uzyskać akcje Puecha za pośrednictwem jego zarządcy majątku, Erica Freymonda, który już w 2023 roku został oskarżony przez spadkobiercę o przejęcie 6 mln akcji. Freymond zmarł w lipcu tego roku.

Spadkobierca Hermèsa pozwał Arnaulta, ponieważ nie wyraził nigdy zgody na tę transakcje, i oskarża spółkę LVMH, na której czele stoi Arnault, a także dwa podmioty z nim powiązane Agache i Financiere Agache o udział w procederze przejęcia akcji, których wartość opiewa na 14,3 mld euro. "LVMH i jego akcjonariusze zapewniają, że nigdy nie dopuścili się przywłaszczenia akcji firmy Hermes International w żaden sposób czy też bez czyjejś wiedzy i nie posiadają żadnych ukrytych akcji"- przekazała grupa LVMH w opublikowanym komunikacie.

Hermès i najbogatszy Europejczyk

Obecnym większościowym udziałowcem Hermesa jest wciąż rodzina jej założyciela Thierry'ego Hermesa. Arnault, którego grupa LVMH jest największym konkurentem Hermesa na rynku dóbr luksusowych, starał się wykupić wystarczającą część akcji, aby móc kontrolować swojego rywala. Puech odziedziczył akcje po swoim pradziadku. Reszta rodziny Hermes kontroluje większość udziałów za pośrednictwem spółki H51. Bernard Arnault to najbogatszy Europejczyk (jego majątek jest wyceniany przez Bloomberga na 200 mld dolarów), a w skład portfolio jego spółki LVMH wchodzą m.in. dom mody Louis Vuitton, gazety "Le Parisien" i "Paris Match" oraz klub piłki nożnej Paris FC.

OGLĄDAJ: "Nie ma świecie systemu ochrony zdrowia, w którym nakłady dogonią potrzeby"

Autorka/Autor: jjs/dap Źródło: PAP Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock