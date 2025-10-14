Chaos na lotniskach. Odwołano wszystkie odloty i połowę przylotów

Ulubione kierunki turystyczne Polaków Źródło: TVN24

Według rzecznika lotniska w Brukseli na wtorek zaplanowane były 234 loty wychodzące i 238 przychodzących. Odwołano wszystkie wychodzące i 115 przychodzących. Wskutek tego plany podróżne musiało zmienić ok. 48 tys. pasażerów.

Strajk na lotnisku w Charleroi

Na lotnisku w Charleroi, używanym głównie przez tanich przewoźników, odwołano wszystkie przyloty i odloty, co wpłynie na plany podróżne kolejnych kilkunastu tysięcy osób. Normalnie działają regionalne lotniska w Antwerpii i Ostendzie, ale oba nawet w normalnej sytuacji obsługują bardzo niewielką liczbę połączeń.

Związkowcy strajkują w Belgii

Strajk został zorganizowany przez trzy związki zawodowe - ACV-CSC, FGTB-ABVV i CGSLB-ACLVB - protestujące przeciw rządowym planom reform, które wpłyną na emerytury, wynagrodzenia i warunki pracy. Przed południem do strajku dołączyć mają pracownicy innych sektorów, w tym poczty, więziennictwa, służb komunalnych i część urzędników.

Jak się oczekuje, wywoła to chaos komunikacyjny w Brukseli, gdyż to tam odbywać się będą demonstracje. W strajku nie biorą udziału pracownicy kolei, w związku z czym pociągi kursują normalnie.

