Ze świata Rosyjska miliarderka traci fortunę. Wildberries ma problemy Oprac. Paulina Karpińska |

Ukraińskie drony uderzyły w budynek Wildberries pod Moskwą (18.08.2026) Źródło wideo: TVN24, x.com/nexta_tv, Exilenova+ Źródło zdj. gł.: MAXIM SHIPENKOV/EPA/PAP

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Z szacunków magazynu "Forbes" wynika, ze majątek właścicielki rosyjskiej platformy zakupowej Wildberries skurczył się o 3,1 miliarda dolarów.

Jeszcze w lutym jej majątek szacowany był na 8,1 mld dol., podczas gdy obecnie wynosi on około 5 mld dol., czyli o 39 proc. mniej.

Tatiana Kim. Jedna z najbogatszych Rosjanek

Mimo spadku wartości majątku Kim po raz piąty została uznana przez "Forbesa" za najbogatszą kobietę w Rosji. W tegorocznym rankingu znalazły się cztery rosyjskie miliarderki, podczas gdy rok wcześniej było ich dziewięć.

Rosyjska edycja "Forbesa" po raz pierwszy nie odnotowała w rankingu żadnej nowej uczestniczki. Magazyn tłumaczy to spadkiem wartości akcji na moskiewskiej giełdzie oraz spowolnieniem w sektorach gospodarki związanych z konsumpcją.

Spadek majątku Kim nastąpił w czasie, gdy należąca do niej firma, obejmująca internetową platformę handlową i rozbudowaną sieć centrów logistycznych, coraz dotkliwiej odczuwa skutki ataków Ukrainy na jej magazyny.

Dowiedz się więcej: Wielki atak na Moskwę. Kilkaset dronów, magazyn giganta w ogniu TVN24

Ukraińskie ataki na obiekty firmy Tatiany Kim

Od połowy lipca Kijów systematycznie atakuje obiekty Wildberries w wielu obwodach Rosji, twierdząc, że celem uderzeń jest osłabienie tamtejszej gospodarki. Na celowniku ukraińskich bezzałogowców znalazł się także główny konkurent firmy i druga największa rosyjska platforma e-commerce - Ozon.

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Wiele małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w Rosji polega na sprzedaży swoich towarów za pośrednictwem tych platform. Władze w Kijowie wychodzą z założenia, że obiekty te stanowią uzasadnione cele wojskowe, ponieważ służą m.in. do zaopatrywania rosyjskiej armii na froncie.

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Na platformie Wildberries można kupić m.in. wyposażenie dla żołnierzy, w tym kamizelki kuloodporne i hełmy. Służy ona także do pozyskiwania towarów z pominięciem zachodnich sankcji.

Według "The Moscow Times" od 18 lipca ukraińskie ataki objęły 23 centra logistyczne Wildberries w 16 regionach Rosji. Część obiektów została całkowicie zniszczona. Dziennikarze, powołując się na analityków Data Insight, szacują, że do połowy sierpnia bezpośrednie straty firmy związane ze zniszczeniem infrastruktury wyniosły od 147 do 223 miliardów rubli.