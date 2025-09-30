Logo TVN24
Ze świata

Władze wyłączyły internet i telefonię komórkową

Kabul, Afganistan
Mieszkańcy prowincji Kunar w Afganistanie
Źródło: Reuters
Talibskie władze wyłączyły sieć światłowodową. W związku z tym drugi dzień z rzędu nie ma w Afganistanie internetu ani telefonii komórkowej - podała agencja AFP, która dzień wcześniej straciła łączność ze swoim biurem w Kabulu.

To pierwszy przypadek odłączenia komunikacji bezprzewodowej przez talibów od ich powrotu do władzy w 2021 r.

Afganistan. Odwołane loty, brak internetu

We wtorek odwołane zostały międzynarodowe loty do Afganistanu – podał serwis internetowy Flightradar24, śledzący połączenia lotnicze na świecie.

W poniedziałek wieczorem łączność komórkowa i internetowa w Afganistanie stopniowo słabła, aż spadła poniżej 1 proc. normalnego poziomu - poinformował serwis NetBlocks, które monitoruje bezpieczeństwo cyfrowe i zarządzanie internetem.

Kilka minut przed całkowitym zerwaniem łączności przedstawiciel rządu afgańskiego powiedział agencji AFP, że będzie ono trwać do odwołania. Dodał, że brak łączności dotknie "sektor bankowy, celny, cały kraj".

Ograniczają dostęp do internetu

Władze zaczęły ograniczać dostęp do internetu na początku tygodnia na polecenie talibskiego przywódcy Hibatullaha Achundzady. Początkowo zerwano łączność w kilku prowincjach.

16 września o tym, że stało się to w jego regionie, poinformowały władze prowincji Balch na północy kraju. Jak dodały, uczyniono to, by "zapobiegać występkom".

Licząca 9350 km sieć światłowodowa w Afganistanie została w znacznej części położona przez poprzednie rządy, wspierane przez Stany Zjednoczone.

pc

Autorka/Autor: /kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: eyetravelphotos / Shutterstock.com

AfganistanTalibowieInternetTelefonia komórkowaTelekomunikacja
