Problemy Zondacrypto. "Tutaj następuje czarny scenariusz"

Fuja o Zondacrypto: tutaj następuje czarny scenariusz
Źródło: TVN24
Giełda milczy już od dłuższego czasu. Wcześniej mieliśmy takie buńczuczne - agresywne czasami - wpisy prezesa Przemysława Krala i jego oświadczenia - powiedział na antenie TVN24 reporter "Superwizjera" Michał Fuja, odnosząc się do afery wokół giełdy kryptowalut Zondacrypto.

- Teraz mamy najtrudniejszą sytuację, bo wszyscy są bogaci, ale jedynie na papierze - powiedział we wtorek na antenie TVN24 reporter "Superwizjera" Michał Fuja o klientach Zondacrypto.

"Ta giełda była tykającą bombą zegarową"
"Ta giełda była tykającą bombą zegarową"

Fuja: giełda milczy

Jak wyjaśnił dalej, "prezes Kral ma bitcony - nie ma do nich klucza, sportowcy mają tokeny - nie mogą ich spieniężyć, a klienci, którzy mają na giełdzie setki milionów złotych, tak naprawdę nie mają do nich dostępu". - A giełda milczy - podkreślił.

- Od dłuższego czasu nie mamy żadnej informacji - stwierdził Fuja.

Chodzi o doniesienia o sytuacji na giełdzie kryptowalut Zondacrypto. Na początku kwietnia w mediach pojawiły się informacje, że giełda może mieć poważne problemy z płynnością. Użytkownicy zaczęli natomiast zgłaszać utrudnienia w wypłatach środków.

Co dalej z Zondacrypto?

Fuja zapytany, czy jest ryzyko upadku Zondacrypto, stwierdził, że "nie ma dnia, żeby nie było informacji o jakimś odejściu (z firmy - red.)". - Wszystko to wskazuje, że tutaj już nie ma już odwrotu i, że tutaj następuje czarny scenariusz - stwierdził.

Reporter został w dalszej części zapytany, co się teraz stanie z posiadanymi przez klientów Zondacypto aktywami, takimi jak bitcoiny czy tokeny, i jakie jest ryzyko, że one znikną. - To jest trudne pytanie, bo co to znaczy, czy nie znikną? Jeżeli mamy bitcoiny - tak jak tutaj prezes Kral się chwalił jakimś portfelem, na którym jest 4,5 tysiąca bitcoinów, a nie ma do nich klucza, no to tak, jakby one zniknęły - stwierdził.

- Jeżeli giełda upada - a giełda wypuszcza taki token TMPL, który zaoferowała olimpijczykom - no to trudno się spodziewać, żeby cokolwiek się z nim stało. W takich sytuacjach wartość tego tokena spada na giełdzie po prostu do zera i on jest bezwartościowy. Nawet jeżeli go teoretycznie w jakimś tam swoim portfelu trzymamy - stwierdził Fuja.

Brak rady nadzorczej może utrudnić licencję Zondacrypto
Brak rady nadzorczej może utrudnić licencję Zondacrypto

Problemy Zondacrypto

W poniedziałek Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przekazał w odpowiedzi na pytania PAP, że otrzymał ponad 200 sygnałów związanych z Zondacrypto. Prawie wszystkie wpłynęły w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Prezes UOKiK w styczniu 2025 r. wszczął postępowanie wyjaśniające wobec operatora zondacrypto.com – BB Trade Estonia OU.

O tym, że giełda kryptowalut Zondacrypto może mieć poważne problemy z płynnością, napisały na początku kwietnia media. Analiza, do której dotarły money.pl i Wirtualna Polska, ujawniła spadek rezerw bitcoinów giełdy Zondacrypto o 99 proc. Użytkownicy zgłaszają problemy z wypłatą środków – podali dziennikarze. Prezes Zondacrypto Przemysław Kral w oświadczeniu zapewniał wówczas, że Zondacrypto jest stabilnym, wypłacalnym i bezpiecznym podmiotem, a analiza money.pl jest "błędna, nieprawdziwa i krzywdząca".

Do giełdy Zondacrypto należy portfel 4,5 tys. bitcoinów warty ponad 300 mln dol., ale - jak poinformował w ubiegłym tygodniu Kral – klucze do nich ma zaginiony Sylwester Suszek, założyciel giełdy BitBay, poprzedniczki Zondacrypto. Suszek, określany mianem "króla kryptowalut", zaginął w marcu 2022 r.

Śledztwo ws. możliwego oszustwa klientów giełdy kryptowalut Zondacrypto wszczęła Prokuratura Regionalna w Katowicach. Według śledczych łączna wysokość szkód wynosi obecnie nie mniej niż 350 mln zł.

W niedzielę na profilu Linkedin Giorgiego Dżaniaszwilego jednego z członków Rady Nadzorczej estońskiej spółki BB Trade Estonia OU, której licencja kryptowalutowa pozwala Zondacrypto na świadczenie usług, opublikowano wspólne oświadczenie byłych członków rady nadzorczej: Veroniki Tugo (przewodniczącej), Guido Buehlera i Dżaniaszwilego. Poinformowali oni, że niezależnie złożyli rezygnację ze stanowisk w radzie nadzorczej.

W piątek Sejm po raz drugi nie odrzucił weta prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów, która miała na celu umożliwienie Komisji Nadzoru Finansowego sprawowania nadzoru nad tym rynkiem. Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański przekazał w poniedziałek, że w resorcie trwają prace nad rozwiązaniami, które mogłyby doprowadzić do przyjęcia ustawy o rynku kryptoaktywów. Jak podał na antenie TOK FM, nie podjęto jeszcze decyzji w zakresie finalnego kształtu kolejnej propozycji.

pc

pc
Źródło: TVN24, PAP

kryptowaluty
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
