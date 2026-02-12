Polska gospodarka w górę. Nowe dane

Wcześniej GUS podał, że w całym 2025 r. PKB Polski wzrósł o 3,6 proc.
Pełne dane o PKB w IV kw. 2025 r. GUS poda 2 marca
Dane o PKB. "Solidny punkt startowy"
"Nasza gospodarka wrzuciła wyższy bieg - 4 procent wzrostu PKB Polski na koniec 2025 roku. Polska gospodarka regularnie przyspiesza od początku 2024 roku, a obecny wynik był najwyższy od ponad 3 lat. Jesteśmy najszybciej rosnącą dużą gospodarką w UE. Inwestycje, konsumpcja, ekspansja firm, to będą nasze motory wzrostu - w 2026 roku przyspieszamy! - napisał minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, komentując dane GUS.
"Polska gospodarka zakończyła 2025 mocnym akcentem. Wzrost PKB w czwartym kwartale 2025 roku z czwórką z przodu (4,0 proc. rdr.). Dane odsezonowane wskazują na przyspieszenie wzrostu do 1,0 proc. kwartał do kwartału. Solidny punkt startowy do dalszego wzrostu aktywności w 2026. W tym roku liczymy na wzrost PKB o 3,7 proc. lub więcej" - ocenili na portalu X ekonomiści ING Economics Poland.
Eksperci PKO Research zwrócili uwagę, że "polska gospodarka rośnie nieprzerwanie już ósmy kwartał z rzędu".
"Prognozujemy, że w 2026 tempo wzrostu PKB przyspieszy do 3,7%, przy czym możliwe jest osiągnięcie jeszcze lepszego wyniku. Wzrost ten będzie wspierany przez utrzymującą się dobrą sytuację dochodową gospodarstw domowych, poprawiające się dochody przedsiębiorstw, napływ środków z KPO oraz oczekiwane ożywienie popytu zewnętrznego" - dodali.
