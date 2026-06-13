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Z kraju

Wyłączona część usług. Banki ostrzegają przed utrudnieniami

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telefon, bankomat, smartfon
Adam Glapiński podczas czerwcowej konferencji prasowej po decyzji RPP
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
W ten weekend klienci VeloBanku i Citi Handlowego nie będą mogli korzystać z części usług, między innymi z bankowości internetowej. Jak przekazały banki, powodem jest łączenie bankowości detalicznej obu instytucji. 

VeloBank poinformował, że bankowość internetowa, mobilna i Blik będą niedostępne od godz. 9 w sobotę 13 czerwca do godz. 2 w nocy w poniedziałek 15 czerwca.

Z kolei CitiHandlowy przekazał, że "zakończenie prac planowane jest na 15 czerwca 2026 roku".

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Przerwa techniczna w VeloBanku

W najbliższym czasie klienci VeloBanku nie będą mogli:

  • zalogować się do bankowości mobilnej ani internetowej, 
  • korzystać z BLIKA (płacić BLIKIEM w sklepach, robić przelewów BLIK na telefon ani wypłacać gotówki BLIKIEM z bankomatu), 
  • płacić kartą w internecie z potwierdzeniem ePIN-em, 
  • zlecać dyspozycji przez telefon - Infolinia będzie działać w trybie informacyjnym, 
  • odwiedzić placówek banku - placówki standardowo czynne w sobotę (w centrach handlowych) będą zamknięte. 

Również w Citi Handlowym "w tym czasie dostęp do większości usług bankowych jest ograniczony". Jak zaznaczono, "Citibank Online oraz Citi Mobile zostały wyłączone".

Przejęcie Banku Handlowego przez VeloBank

Jak przekazał Velobank, przerwa techniczna w weekend 13-14 czerwca ma związek z migracją bankowości detalicznej Citi Handlowego.

Wcześniej VeloBank informował, że do 15 czerwca chce formalnie zakończyć przyłączanie bankowości detalicznej Citi Handlowego. Warunkową umowę tej transakcji podpisano pod koniec maja 2025 roku. VeloBank ma przejąć wszystkich klientów detalicznych oraz ok. 1,6 tys. pracowników Citi Handlowego. Bank Handlowy podał wówczas, że pozostanie przy nim detaliczny portfel kredytów hipotecznych wyrażonych w walutach obcych w wysokości ok. 24 mln zł.

Przejęcie części detalicznej Citi Handlowego ma nastąpić między innymi po "osiągnięciu tzw. gotowości operacyjnej".

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O Banku Handlowym i VeloBanku

Bank Handlowy to jeden z najstarszych polskich banków. Jego akcje zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 30 czerwca 1997 r.; właścicielem 75 proc. akcji jest amerykański Citibank.

VeloBank powstał w wyniku przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku, a następnie został sprzedany. Głównym udziałowcem VeloBanku jest amerykański Fundusz Cerberus, który ma 80,2 proc. udziałów, po 9,9 proc. mają Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz Międzynarodowa Korporacja Finansowa.

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Źródło: PAP, tvn24.pl
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Tagi:
Bankowośćbankowość internetowa
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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