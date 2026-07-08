Z kraju Jest decyzja w sprawie stóp procentowych Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Piotr Woźniak, były minister gospodarki, komentuje odczyt inflacji w Polsce w czerwcu 2026 Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Radek PietruszkaPAP

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W środę zakończyło się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej.

Narodowy Bank Polski w komunikacie podał, że stopa referencyjna została utrzymana na poziomie 3,75 procent. Stopa depozytowa wynosi 3,25 procent, stopa lombardowa - 4,25 procent. Stopa redyskontowa weksli została utrzymana na poziomie 3,8 procent, a stopa dyskontowa weksli wynosi nadal 3,85 procent.

RPP: stopy procentowe bez zmian

RPP obniżyła ostatnim razem stopy procentowe w marcu 2026 r., wówczas spadły one o 25 punktów bazowych.

Na czwartek, 9 lipca, została zaplanowana konferencja prasowa prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego.

Komentarze ekonomistów

"Niskie odczyty inflacji za maj i czerwiec pozwalają na dalsze łagodzenie tonu RPP, ale ponowny skok cen ropy sugeruje ostrożność" - ocenili ekonomiści ING Banku Śląskiego.

"Naszym zdaniem stopy pozostaną bez zmian do końca roku. Następny krok to cięcia, raczej w 2027, kiedy inflacja może spaść poniżej celu 2,5%" - zaznaczyli.

Jak dodali, "ważny dla krótkoterminowych perspektyw złotego będzie wydźwięk jutrzejszej konferencji prasowej prezesa Adama Glapińskiego. W ostatnich tygodniach złoty traci na tle walut regionu. Czesi wciąż mówią o podwyżkach a krzywa wycenia +50bp. Gołębia retoryka banku centralnego Węgier (NBH) ma ograniczony negatywny wpływ na forinta ze względu na silnie oczekiwania związane z integracją ze strefą euro. Polska pozostaje jednak daleko od przyjęcia euro, dlatego dalsze łagodzenia tonu przez NBP powoduje osłabienie złotego. Jakaś ulga dla eksporterów".

Stopy NBP bez zmian, nie ma zaskoczenia.

Niskie odczyty inflacji za maj i czerwiec pozwalają na dalsze łagodzenie tonu RPP, ale ponowny skok cen ropy sugeruje ostrożność.

Naszym zdaniem stopy pozostaną bez zmian do końca roku. Następny krok to cięcia, raczej w 2027, kiedy… — ING Economics Poland (@ING_EconomicsPL) July 8, 2026 Rozwiń