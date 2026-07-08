Jest decyzja w sprawie stóp procentowych
W środę zakończyło się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej.
Narodowy Bank Polski w komunikacie podał, że stopa referencyjna została utrzymana na poziomie 3,75 procent. Stopa depozytowa wynosi 3,25 procent, stopa lombardowa - 4,25 procent. Stopa redyskontowa weksli została utrzymana na poziomie 3,8 procent, a stopa dyskontowa weksli wynosi nadal 3,85 procent.
RPP: stopy procentowe bez zmian
RPP obniżyła ostatnim razem stopy procentowe w marcu 2026 r., wówczas spadły one o 25 punktów bazowych.
Na czwartek, 9 lipca, została zaplanowana konferencja prasowa prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego.
Komentarze ekonomistów
"Niskie odczyty inflacji za maj i czerwiec pozwalają na dalsze łagodzenie tonu RPP, ale ponowny skok cen ropy sugeruje ostrożność" - ocenili ekonomiści ING Banku Śląskiego.
"Naszym zdaniem stopy pozostaną bez zmian do końca roku. Następny krok to cięcia, raczej w 2027, kiedy inflacja może spaść poniżej celu 2,5%" - zaznaczyli.
Jak dodali, "ważny dla krótkoterminowych perspektyw złotego będzie wydźwięk jutrzejszej konferencji prasowej prezesa Adama Glapińskiego. W ostatnich tygodniach złoty traci na tle walut regionu. Czesi wciąż mówią o podwyżkach a krzywa wycenia +50bp. Gołębia retoryka banku centralnego Węgier (NBH) ma ograniczony negatywny wpływ na forinta ze względu na silnie oczekiwania związane z integracją ze strefą euro. Polska pozostaje jednak daleko od przyjęcia euro, dlatego dalsze łagodzenia tonu przez NBP powoduje osłabienie złotego. Jakaś ulga dla eksporterów".