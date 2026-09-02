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Prezydent zablokował państwowy e-dziennik. Sprawdzamy jego argumenty

Łukasz Figielski
Łukasz Figielski
Przygotowania do rozpoczęcia nowego roku szkolnego
Przygotowania do rozpoczęcia nowego roku szkolnego
Źródło zdj. gł.: PAP/Darek Delmanowicz
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Prezydenckie weto zablokowało pilotaż państwowego, bezpłatnego dla rodziców, e-dziennika. Karol Nawrocki wskazuje na kwestie bezpieczeństwa danych uczniów i wysokie koszty. Część jego argumentów wcześniej podnosiły organizacje, do których należą firmy dominujące dziś na rynku e-dzienników. Sprawdzamy, czy zastrzeżenia prezydenta są uzasadnione.Artykuł dostępny w subskrypcji

Elektroniczne dzienniki istnieją w polskim systemie edukacyjnym od 2009 roku. Dziś ma je praktycznie każda placówka, zastąpiły papier. W e-dziennikach zapisane są wszystkie informacje dotyczące ucznia, w tym oceny i frekwencja. Za ich pomocą odbywa się korespondencja dyrekcji, wychowawcy i innych nauczycieli z rodzicami.

Rynek jest zdominowany przez dwa systemy: Librus oraz Vulcan. Oba działają podobnie. Są płatne - koszty ponoszą placówki, a także rodzice korzystający z aplikacji z powiadomieniami. Konkurencja praktycznie nie istnieje.

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Tagi:
ministerstwo cyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejWetoKarol NawrockiBarbara Nowacka
Łukasz Figielski
Łukasz Figielski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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