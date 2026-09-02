Prezydent zablokował państwowy e-dziennik. Sprawdzamy jego argumenty

Przygotowania do rozpoczęcia nowego roku szkolnego

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Elektroniczne dzienniki istnieją w polskim systemie edukacyjnym od 2009 roku. Dziś ma je praktycznie każda placówka, zastąpiły papier. W e-dziennikach zapisane są wszystkie informacje dotyczące ucznia, w tym oceny i frekwencja. Za ich pomocą odbywa się korespondencja dyrekcji, wychowawcy i innych nauczycieli z rodzicami.

Rynek jest zdominowany przez dwa systemy: Librus oraz Vulcan. Oba działają podobnie. Są płatne - koszty ponoszą placówki, a także rodzice korzystający z aplikacji z powiadomieniami. Konkurencja praktycznie nie istnieje.