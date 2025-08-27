Z Pragi do Warszawy. Nowa trasa kolejowa

27 sierpnia 2025
Leo Express od 2018 roku przewozi pasażerów na trasie Praga - Kraków. Od 1 marca 2026 roku pociągi czeskiego przewoźnika kolejowego pojadą dalej - z Pragi do Warszawy. Kursy mają się odbywać dwa razy dziennie.

Jak wskazał prezes Leo Express Peter Koehler, firma jest obecna na polskim rynku przewozów kolejowych od blisko 10 lat, dlatego teraz nadszedł czas na rozszerzenie działalności i przełamanie monopolu na trasie Warszawa – Kraków i dalej do Pragi.

Czeski pociąg do Warszawy

- Uważamy, że potrzebna jest większa konkurencja na kolei, więc jest to dobry moment po 10 latach, kiedy mamy wielu lojalnych klientów między Krakowem a Pragą (…), aby rozszerzyć swoją działalność na Warszawę – powiedział Koehler.

Według niego bezpośrednie połączenia kolejowe między Warszawą a Krakowem, które następnie będą kontynuowane do Pragi, ruszą od 1 marca przyszłego roku. Pociągi będą kursować na tej trasie dwa razy dziennie. Jednocześnie zwiększona zostanie liczba połączeń na trasie Kraków – Praga do czterech dziennie.

Przewoźnik już rozpoczął sprzedaż biletów na te połączenia.

Pociągi z Pragi do Warszawy

W rozkładzie przewidziano pociągi poranne i nocne. Z Warszawy poranny wyruszy o 7:21, do Krakowa dotrze o 10:18, a do Pragi o 16:43. Nocny z Warszawy (22:41) przez Kraków (1:46) do Pragi (7:43). W odwrotnym kierunku będzie to: Praga 12:23, Kraków 18:48, Warszawa 21:43 oraz Praga 21:23, Kraków 3:44, Warszawa 6:15.

Na trasie Warszawa – Kraków – Praga kursować będą niskopodłogowe, klimatyzowane pociągi Stadler Flirt z dysponujące kilkoma klasami podróży. Na pokładzie pasażerowie będą mogli korzystać z szybkiego wi-fi oraz serwowanych posiłków.

Nowo uruchomiona linia w Polsce – wskazał prezes - stanowi kolejny krok w kierunku systematycznego rozwoju działalności Leo Express na polskim rynku.

Przewoźnik nie wyklucza w przyszłości dalszego rozszerzania oferty zarówno na trasach komercyjnych, jak i w ramach połączeń realizowanych w ramach publicznej służby przewozowej.

Źródło: PAP

