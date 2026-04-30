Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Firmy hamują podwyżki płac. Nowe dane NBP

|
piniądze
"Pieniądze to nie wszystko". Wyniki badania polskich pracowników
Spadł udział przedsiębiorstw, które przewidują podniesienie płac w horyzoncie roku, przy nieznacznym wzroście średniej wysokości planowanej podwyżki - wynika z najnowszego raportu Narodowego Banku Polskiego "Szybki Monitoring" (SM).

W czwartek NBP opublikował raport "Szybki Monitoring". Choć w horyzoncie rocznym przedsiębiorstwa nie planują chętnie podwyżek płac, to w horyzoncie kwartału wzrósł odsetek firm sygnalizujących wyższe płace. Dla istotnego wzrostu płac potrzebna byłaby wyraźna poprawa sytuacji ekonomicznej.

"W przypadku prognoz o horyzoncie rocznym udział przedsiębiorstw przewidujących podniesienie płac obniżył się (do 63,9 proc. z 66,2 proc.), natomiast nieznacznie wzrosła średnia wysokość planowanej podwyżki (do 5,2 proc. z 4,9 proc.)" - napisano.

Inflacja w Polsce. Nowe dane GUS
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Inflacja w Polsce. Nowe dane GUS

Firmy niechętne do podwyżek

Odsetek firm deklarujących podwyżki wynagrodzeń wzrósł w grupie eksporterów, a spadł w przedsiębiorstwach sprzedających wyłącznie na rynku krajowym.

"Udział przedsiębiorstw planujących podwyżki wynagrodzeń w kolejnym kwartale nieznacznie wzrósł (do 31,1 proc. z 30,8 proc. w IV kw. ub.r.), utrzymując się poniżej wieloletniej średniej (33,7 proc.). Niewielkie zmiany odnotowano również w przypadku udziału przedsiębiorstw deklarujących znaczne podwyżki (1,3 proc. wobec 1,2 proc. poprzednio), utrzymującego się na niskim poziomie (średnia wieloletnia: 4,7 proc.)" - dodano.

Wraz z nasileniem presji płacowej w firmach średnich i dużych odnotowano wzrost udziału przedsiębiorstw planujących podniesienie płac ważonego zatrudnieniem (do 35,5 proc. z 32,9 proc., przy średniej długookresowej 34,3 proc.).

Największy spadek średniej wysokości planowanej podwyżki odnotowano w transporcie (do 4,3 proc. z 4,7 proc.) i budownictwie (do 4,8 proc. z 5,1 proc.), natomiast w pozostałych sektorach wskaźnik pozostał na poziomie zbliżonym do poprzedniego odczytu.

Kiedy nastąpi poprawa?

W opinii ankietowanych podmiotów dokonanie istotnych podwyżek wynagrodzeń będzie możliwe w przypadku poprawy sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa. Dla ponad połowy (55 proc.) firm jest to czynnik niezbędny do wyraźnego podniesienia płac.

Nowe prognozy rządu na lata 2026-2030. Co z PKB i inflacją?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Nowe prognozy rządu na lata 2026-2030. Co z PKB i inflacją?

W dalszej kolejności respondenci wskazywali na niedobór pracowników (30 proc.), wzrost wydajności pracy (27 proc. oraz stabilizację sytuacji geopolitycznej (21 proc.). Najmniej istotnym czynnikiem jest wzrost presji płacowej (11 proc.).

"Hierarchia istotności poszczególnych czynników jest zbliżona we wszystkich grupach przedsiębiorstw – poprawa kondycji ekonomicznej jest oceniana jako najważniejszy warunek podwyżek płac we wszystkich analizowanych branżach, klasach wielkości, a także wśród eksporterów i sprzedających wyłącznie na runku krajowym. Kolejność pozostałych czynników również jest podobna w poszczególnych grupach, z wyjątkiem sytuacji geopolitycznej, której istotność w transporcie została oceniona wyżej, a w usługach – niżej niż w całej próbie" - podaje NBP.

Niedobór pracowników

W ramach "Szybkiego Monitoringu" NBP wskazano również na dalsze osłabienie popytu na pracę w drugim kwartale 2026 roku, a wskaźnik kwartalnych prognoz zatrudnienia obniżył się do najniższego poziomu od czwartego kwartału 2020 roku.

To obniżenie zapotrzebowania na pracę wynika m.in. z pogorszenia nastrojów we wszystkich grupach firm, jednak najsilniejsze osłabienie popytu na pracę widoczne jest w budownictwie oraz w handlu.

77 proc. przedsiębiorstw nie planuje wzrostu zatrudnienia. Najczęstszą przyczyną jest niewystarczający popyt na swoje produkty lub usługi, zbyt wysokie koszty pracy w stosunku do oczekiwanych korzyści i podwyższoną niepewność co do przyszłej sytuacji gospodarczej.

Przybywa stulatków w Polsce. Dominują dwa województwa
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Przybywa stulatków w Polsce. Dominują dwa województwa

Badania SM NBP prowadzone są nieprzerwanie od końca 1997 r. Ostatnie badanie SM NBP odbyło się w lutym 2026 r. i wzięły w nim udział 2562 podmioty wybrane z terenu całego kraju. Były to przedsiębiorstwa z sektora niefinansowego reprezentujące wszystkie sekcje PKD poza rolnictwem, leśnictwem i rybołówstwem.

OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
NBP, Narodowy Bank Polski, podwyżki wynagrodzeń
Natalia Kieszek
Natalia Kieszek
Wydawczyni działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Europejski Bank Centralny EBC
Europejski Bank Centralny zadecydował w sprawie stóp procentowych
Ze świata
Fabryka VW w Dreźnie
Niemiecki gigant przed wyzwaniami. Rosnące ceny, konkurencja z Chin
Moto
Pete Hegseth
Media: rachunek za wojnę jest znacznie wyższy
Ze świata
26326396
Nie będzie rozwodów w urzędzie. Tusk komentuje weto
TSUE
Wyrok w sprawie frankowiczów. Koniec wadliwych aneksów
Pieniądze
Ropa baryłka
Braki paliwa, wysokie ceny. Europa w obliczu kryzysu lotniczego
Ze świata
Paliwa, stacja benzynowa
Ceny paliw na majówkę w górę. Tyle zapłacimy na stacjach
Moto
sklep ubrania shutterstock_2667721257_1
Majówka 2026. Czy 2 maja sklepy będą otwarte?
Handel
Jerome Powell
Inflacja w USA wciąż za wysoko. FED poczeka z obniżkami stóp procentowych
Ze świata
shutterstock_2253969793
Miliony kary dla wypożyczalni Panek. UOKiK zawiadamia prokuraturę
Chciał wyjść ze sklepu nie płacąc za zakupy (zdjęcie ilustracyjne)
Inflacja w Polsce. Nowe dane GUS
Wall Street, giełda, Nowy Jork
Zaskakujące wyniki gigantów technologicznych w cieniu wydatków na AI
Tech
ropa naftowa
Ropa najdroższa od czterech lat. Rynek z obawą czeka na ruch Trumpa
Ze świata
Most Poniatowskiego o poranku (zdj. ilustracyjne)
Nieletni na czele statystyk. Ich długi podwoiły się w rok
Paliwo, stacja benzynowa
Ceny paliw w czwartek. Ile zapłacimy?
Moto
Jerome Powell
Fed zdecydował w sprawie stóp procentowych
Ze świata
AdobeStock_1985860932
Nie zapaliły się lampki ostrzegawcze. "15 tysięcy złotych na minusie"
Joanna Rubin-Sobolewska, Maja Piotrowska
Pete Hegseth
Tyle kosztowała już wojna z Iranem. Pentagon podał kwotę
Ze świata
Krzysztof Gawkowski
"Nowe formy cyfrowej inwigilacji". Minister ostrzega
trump
Nowa broń w arsenale. "Jest szybka, jest jej dużo"
Łukasz Figielski
pc
Ustawa o rynku kryptowalut "nie pomogłaby poszkodowanym"
Pieniądze
shutterstock_2673979929
OpenAI kontra Anthropic. Spór o dostęp do AI
Tech
Droga ekspresowa S6
Nowy odcinek ekspresówki już otwarty
Moto
Donald Trump
Kolejna ostra wiadomość Trumpa dla Iranu
Ze świata
shutterstock_2714899109
Inflacja w Niemczech przyspieszyła, mieszkańcy ograniczają wydatki
Ze świata
Ormuz – cieśnina
Dalszy wzrost cen surowców. Prognozy Banku Światowego
Ze świata
Humanoidalne roboty
Japonia inwestuje w roboty. Linie lotnicze automatyzują obsługę naziemną
Tech
pap_20251103_0S1
Kontrole stacji paliw ujawniają nieprawidłowości
KNF
Milionowa kara dla ubezpieczyciela. Decyzja KNF
Melisa GIS
Niebezpieczna bakteria w liściach. Wydano ostrzeżenie

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

