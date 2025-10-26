Lotnisko we Wrocławiu zamknięte na ponad miesiąc

Rzecznik o zamknięciu lotniska we Wrocławiu Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Rzecznik prasowy wrocławskiego lotniska Bartosz Wiśniewski przekazał, że ruch lotniczy ma zostać wznowiony w piątek 5 grudnia.

Przebudowa ma potrwać od 26 października do 4 grudnia

- Od 26 października do 4 grudnia będziemy realizować kluczowy element tej inwestycji, polegający na tym, że te nowo wybudowane płaszczyzny lotnicze, drogi kołowania lub te wyremontowane, będziemy wpinać w drogę startową tak, żeby ta cała nowa infrastruktura, która powstanie lub zostanie przebudowana, miała bezpośrednie połączenie z drogą startową - wyjaśnił w rozmowie z TVN24 Wiśniewski.

Dodał, że "będzie to miało duży wpływ i duże znaczenie na sprawność realizacji operacji lotniczych, no i także brak kolizyjności pomiędzy operacjami wojskowymi a cywilnymi".

- Do tej pory było tak, że jeżeli lądowała ciężka maszyna wojskowa, to te operacje cywilne musiały zostać na moment kołowania z drogi startowej wstrzymywane. Po przebudowie takiej potrzeby nie będzie. Będziemy dysponowali odpowiednią infrastrukturą, która pozwoli nam realizować równolegle operacje wojskowe i cywilne - wskazał rzecznik.

Zamknięte lotnisko we Wrocławiu Źródło: PAP/Maciej Kulczyński

Zamknięte lotnisko we Wrocławiu

Rozbudowa płyty wrocławskiego lotniska, która rozpoczęła się w ubiegłym roku, a teraz wchodzi w kluczową fazę. To największa inwestycja w tym porcie w ostatnich latach. Jej wartość w części cywilnej to ponad 450 mln zł, z czego połowa to środki unijne.

Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że inwestycja na wrocławskim lotnisku wraz z elementami inwestycji wojskowej opiewa na łączną kwotę ponad 2 mld zł.

- Przebudowa pasa startowego, osiem działań inwestycyjnych ze strony wojskowej, przy udziale naszych sojuszników z USA, spowodują, że wrocławskie lotnisko stanie się bazą przeładunkową na potrzeby wojsk naszych sojuszników – tłumaczył wicepremier w połowie października podczas konferencji prasowej we Wrocławiu.

Zwrócił uwagę, że po zakończeniu inwestycji wrocławskie lotnisko będzie bardzo dobrym przykładem tzw. infrastruktury dual use, czyli wykorzystania elementów cywilnych na potrzeby wojskowe.

Zamknięte lotnisko we Wrocławiu Źródło: PAP/Maciej Kulczyński

Rozbudowa płyty lotniska

Inwestycja dotyczy rozbudowy płyty, z której będą korzystać także wojskowe samoloty. Budowana jest droga kołowania o długości 2,5 tys. metrów i będzie dostosowana do obsługi największych wojskowych samolotów transportowych.

Oprócz drogi kołowania rozbudowana zostanie płyta postojowa o 14 nowych stanowisk, co w sumie pozwoli na postój 28 samolotów jednocześnie. Wybudowana zostanie druga płyta do odladzania samolotów. Realizowana jest też droga szybkiego zejścia z drogi startowej, a także wyremontowane zostaną istniejące już drogi kołowania.

Modernizacja wrocławskiego lotniska

Inwestycja na wrocławskim lotnisku rozpoczęła się w 2024 roku. Wybudowana została już baza paliw, to cztery naziemne zbiorniki na paliwo lotnicze JET A-1 o łącznej pojemności 400 metrów sześc. Wybudowano też dwa moduły przeładunkowe pozwalające na tankowanie cystern o dużej wydajności oraz moduł rozładunkowy oraz stację odwadniania zbiorników.

Rozbudowano też system obsługi bagażu, dzięki czemu obsługuje on obecnie 3,6 tys. bagaży na godzinę. Poprzedni miał wydajność 1,2 tys. bagaży.

W 2024 roku wrocławskie lotnisko obsłużyło 4,5 mln pasażerów.

W spółce Port Lotniczy Wrocław 9,24 proc. udziałów posiada Miasto - Gmina Wrocław, właścicielem 31,02 proc. jest samorząd województwa, a niespełna 19,74 proc. - Polskie Porty Lotnicze S.A. Wysokość kapitału zakładowego wynosi 206 mln 830 tys. zł.

OGLĄDAJ: Tusk: powstanie w Polce Centrum Operacji Satelitarnych