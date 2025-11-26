Czy będzie barbórka? "To trudne pytanie"

Manifestacja górników i hutników w Katowicach Źródło: TVN24

JSW podała, że jednym z filarów planu restrukturyzacyjnego grupy jest wypracowanie porozumienia ze stroną społeczną, kluczowego dla wdrożenia zmian dotyczących kosztów pracy, organizacji zatrudnienia i zasad wynagradzania.

- Rozmowy trwają, one są bardzo trudne. Cały czas wierzę w mądrość naszej załogi i wierzę, że dojdziemy do porozumienia, ale są to bardzo trudne negocjacje - powiedział Bogusław Oleksy na konferencji prasowej.

Czy będzie Barbórka?

Jak poinformował, obecnie przedmiotem rozmów ze stroną społeczną jest kwestia dotycząca ograniczenia barbórki - wstrzymania wypłat tzw. czternastki i wypracowania innego sposobu obliczania chorobowego.

- Te negocjacje są szalenie trudne, dlatego że nasze oczekiwania co do obniżenia kosztów pracy są wysokie - powiedział.

"To trudne pytanie"

Pytany, czy JSW wypłaci pracownikom tzw. barbórkę, odpowiedział, że "to trudne pytanie".

- Na bieżąco przeprowadzamy badanie płynności i biorąc pod uwagę to, że mamy ujemne przepływy gotówkowe od dłuższego czasu (...) uważam na tę chwilę, że decyzja o wypłacie jest obarczona wysokim ryzykiem. Pomimo tego że otoczenie będzie wypłacać, w tym PGG, my identyfikujemy to jako wysokie ryzyko i decyzji jeszcze nie podjęliśmy - podkreślił.

