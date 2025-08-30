Góry tańsze niż morze. Ile kosztuje wypoczynek pod koniec wakacji?

Liczba rezerwacji noclegów w górach wzrosła o 7 procent rok do roku, natomiast nad morzem spadła o 5 procent - wynika z raportu Travelist. Jak wskazują autorzy, jednym z kluczowych powodów może być cena: za dobę nad Bałtykiem trzeba zapłacić średnio 720 złotych, natomiast w górach 630 złotych.

Z analizy serwisu wynika, że tygodniowe wakacje last minute z wyżywieniem dla dwóch osób dorosłych i dziecka w Kołobrzegu można było zarezerwować w drugiej połowie sierpnia od 525 zł za noc. Z kolei w Międzyzdrojach tygodniowy wypoczynek dla rodziny 2+1 zaczynał się od kwoty 630 zł za noc. W Gdańsku z kolei w ostatnim tygodniu wakacji nocleg dla rodziny można było znaleźć od 435 zł za noc, co czyni go jedną z tańszych opcji nad morzem. W przypadku Mielna za wakacje last minute w sierpniu zapłacić trzeba było zapłacić niewiele więcej - od 450 zł za noc.

Autorzy raportu przekazali również, że w przypadku Szklarskiej Poręby noclegi last minute zaczynały się od 550 zł za noc, w Karpaczu rodzinny pobyt przy rezerwowaniu w ostatniej chwili można było znaleźć od 490 zł za noc, a w Zakopanem w ostatnich tygodniach sierpnia oferty noclegowe zaczynały się od 580 zł za noc. Dodali, że w Świeradowie-Zdroju, który w górach jest spokojniejszą alternatywą dla popularnych kurortów, wypoczynek last minute kosztował od 590 zł za noc.

"Wyraźny trend zmiany preferencji"

Jak wskazała cytowana w raporcie Eliza Maćkiewicz z Travelist.pl, w drugiej połowie sierpnia zainteresowanie polskimi kierunkami rozkładało się równomiernie. 39 proc. rezerwacji dotyczyło morza, a 37 proc. - gór. - Widać jednak wyraźny trend zmiany preferencji: rok do roku udział gór wzrósł o 7 p.p., podczas gdy morze straciło 5 p.p. Jednym z powodów może być cena, ponieważ średnio doba nad Bałtykiem kosztuje 720 zł, a w górach 630 zł, co przy tygodniowym pobycie dla całej rodziny może stanowić istotną różnicę – wyjaśniła Maćkiewicz.

Analiza została przygotowana na podstawie aktualnych ofert dostępnych na Travelist.pl. Pod uwagę wzięto termin 23–30 sierpnia 2025 r. przy założeniu tygodniowego pobytu dla 2 osób dorosłych i dziecka 8 lat. Cena noclegu zawiera wyżywienie: oferty obejmują śniadanie lub dwa posiłki dziennie.

Autorka/Autor:BC/ams

Źródło: PAP