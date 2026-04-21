Najnowsze dane z przemysłu

Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu produkcji o 4,2 proc. rdr i w ujęciu miesiąc do miesiąca wzrostu o 11,3 proc.
Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w marcu produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 8,8 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 7,0 proc. wyższym niż w lutym br.
Według wstępnych danych, w marcu br. wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) w stosunku do marca 2025 roku odnotowano m.in.:
- w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń - o 35,3 proc.,
- w produkcji pozostałego sprzętu transportowego - o 19,5 proc.,
- maszyn i urządzeń - o 13,0 proc.,
- napojów - o 12,9 proc.,
- artykułów spożywczych - o 11,2 proc.,
- wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych - o 11,1 proc.,
- wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych - o 10,9 proc.,
- w gospodarce odpadami i odzysku surowców - o 10,2 proc.,
- a także w produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych - o 9,9 proc.
Z kolei spadek produkcji sprzedanej przemysłu w porównaniu z marcem 2025 roku wystąpił w sześciu działach, m.in. w w produkcji wyrobów tytoniowych - o 10,3 proc., wyrobów tekstylnych - o 6,1 proc., metali - o 2,5 procent.
Komentarze ekspertów
"Po dwóch gorszych miesiącach przemysł zmiótł w marcu wszystkich z planszy, rosnąc o 9,4 proc. rdr. (konsensus 4,2 proc., my 5,8 proc. rdr.). To zapewne najlepszy odczyt produkcji przemysłowej w ostatnich latach" - napisali na portalu X analitycy Pekao.
Eksperci zwrócili również uwagę, że część firm mogła zwiększyć produkcję z wyprzedzeniem, reagując na niepewność związaną z wybuchem wojny w Iranie.
"Po mroźnej zimie do branży produkcyjnej z przytupem zawitała wiosna - wyniki przemysłu i budowlanki znacząco przekroczyły oczekiwania. Produkcja przemysłowa wzrosła o 9,4 proc. rdr. vs 1,3 proc. rdr. w lutym. Po dwóch miesiącach mrożenia budownictwo wróciło 'na ścieżkę ożywienia' - produkcja budowlana w marcu wzrosła o 0,4 proc. rdr. wobec spadku o 13,7 proc. rdr. w lutym. Marzec przyniósł szybkie odrabianie zimowych strat" - ocenili analitycy PKO Research.
