Niemal czterech na dziesięciu Polaków chce oszczędzać, co piąty zamierza ciąć wydatki

39 procent Polaków chce w tym roku oszczędzać - wynika z opublikowanego w niedzielę badania "Twoje prognozy i plany finansowe Polaków na 2024 roku", przeprowadzonego przez BIG Info Monitor. Dodano, że 20 procent planuje odłożyć określoną kwotę, by mieć poduszkę finansową. Choć jak zbadał BIG Info Monitor, posiadanie oszczędności zadeklarowało w 2023 r. 80 proc. ankietowanych, to wielu przypadkach wchodziły w grę niewielkie kwoty. Jedna piąta badanych miała odłożonych na czarną godzinę nie więcej niż 3 tys. zł.

To co wpływa na skłonność do oszczędzania, to według autorów raportu trwający już niemal cztery lata "stan niepewności i napięcia", najpierw z powodu pandemii, a potem wojny w Ukrainie. Podczas gdy w 2022 r. 25 proc. respondentów nie widziało sensu odkładania pieniędzy lub informowało, że nie jest w stanie tego robić ze względu na zbyt niskie dochody - w minionym roku odsetek ten spadł do 18 proc.".