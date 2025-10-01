Nowy milioner w Polsce. Podano, gdzie padła duża wygrana

Jeden kupon i niemal 97 milionów złotych. Główna wygrana Eurojackpot padła w Polsce Źródło: Paweł Laskosz | Fakty po południu

Choć we wtorkowym losowaniu Eurojackpot kumulacja nie została rozbita, jeden z kupionych w Polsce okazał się milionowy. Szczęśliwy zakład zawarto w kolekturze LOTTO przy ul. Spacerowej 4 w Czeladzi.

Duża wygrana w Czeladzi

W losowaniu 30 września 2025 roku wylosowano w Eurojackpot następujące liczby: 8, 11, 13, 24, 27 oraz 3, 7. Gracz z Czeladzi trafił pięć liczb z pierwszego zestawu i jedną z drugiego, co w Eurojackpot oznacza wygraną drugiego stopnia. Kwota nagrody wyniosła dokładnie 1 577 963,40 zł.

Zwycięski kupon został zawarty metodą "chybił trafił".

Eurojackpot - zasady gry, losowania

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Losowania odbywają się we wtorki i piątki około godz. 20:15.

Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.

