Jest projekt w sprawie cen prądu

Wydłużenie mechanizmu ceny maksymalnej za energię elektryczną na poziomie 500 złotych za megawatogodzinę dla gospodarstw domowych do końca tego roku - to zakłada projekt opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. W planie jest też wprowadzenie bonu ciepłowniczego.

Chodzi o przygotowany przez resort energii projekt ustawy o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Zgodnie z obowiązującymi przepisami mechanizm mrożenia cen energii dla gospodarstw domowych będzie obowiązywał do 30 września 2025 r.

Ceny prądu 2025. Jest projekt

W uzasadnieniu wskazano, że projekt wprowadza szereg zmian mających chronić obywateli przed wysokimi kosztami życia, w szczególności w zakresie energii cieplnej i elektrycznej.

Przewidziano odejście od mechanizmów wsparcia o zasięgu powszechnym na rzecz rozwiązań ukierunkowanych na najbardziej potrzebujące gospodarstwa domowe.

Bon ciepłowniczy

Resort energii zaproponował też wprowadzenie bonu ciepłowniczego. Autorzy projektu wskazali, że ma to na celu utrzymanie wsparcia dla gospodarstw domowych o niskich dochodach - poprzez pokrycie części należności za ciepło wobec przedsiębiorstw energetycznych, wynikających ze wzrostu kosztów ogrzewania.

Zgodnie z uzasadnieniem będzie to przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu wśród najbardziej potrzebujących.

Działania osłonowe są proponowane na drugą połowę 2025 roku i na cały rok 2026.

Wcześniej prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę zamrażającą ceny prądu, które to rozwiązanie zostało dołączone na etapie prac parlamentarnych do tzw. ustawy wiatrakowej.

