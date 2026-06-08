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Ceny paliw we wtorek. Najnowsze obwieszczenie

|
temat paliwa
Andrzej Domański o przyszłości programu "Ceny Paliwa Niżej"
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Od wtorku obowiązywać będą nowe maksymalne ceny paliw. Według dzisiejszego obwieszczenia ministra energii ceny litra benzyny, jak i oleju napędowego będą niższe niż w poniedziałek.

Jak wynika z obwieszczenia ministra energii Miłosza Motyki, wszystkie podmioty sprzedające paliwa we wtorek, 9 czerwca, zobowiązane są do stosowania cen nie wyższych niż:

  • Pb95 - 5,93 za litr;
  • Pb98 - 6,57 zł za litr;
  • ON - 6,45 zł za litr.

Maksymalne ceny paliw wyliczane są na podstawie średnich cen hurtowych w kraju, powiększonych o akcyzę, opłatę paliwową, marżę detaliczną w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

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Ceny paliw na stacjach w ostatnich dniach

W poniedziałek maksymalna cena litra benzyny 95 wynosiła 6,00 zł, benzyny 98 - 6,63 zł, a oleju napędowego - 6,48 zł.

Dla porównania, pierwszego dnia obowiązywania systemu maksymalnych cen, czyli 31 marca, wartości te kształtowały się następująco: 6,16 zł za litr Pb95, 6,76 zł za litr Pb98 oraz 7,60 zł za litr oleju napędowego.

Następne obwieszczenie Ministra Energii ws. maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane we wtorek i określi ceny na środę.

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Program "CPN" przedłużony do 15 czerwca

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański zapowiadał, że pakiet "CPN" w razie potrzeby będzie przedłużany co dwa tygodnie, co ma wynikać z wysokich kosztów programu. Ostatnie rozporządzenie w tej sprawie przedłuża obniżone stawki VAT i akcyzy na paliwa do 15 czerwca.

- Program CPN został zaprojektowany w taki sposób, aby zapewnić ministrowi finansów elastyczność w jego realizacji. Kosztuje on podatników około 1,6 miliarda złotych miesięcznie, co stanowi znaczące obciążenie dla budżetu. Dlatego program będzie przedłużany tak długo, jak będzie to konieczne, jednak musimy mieć na uwadze ograniczenia finansów publicznych - podkreślił Domański.

>>> Domański o programie obniżki paliw: analiza sytuacji trwa

Maksymalne ceny paliw

Resort energii codziennie (z wyjątkiem weekendów i świąt) publikuje w Monitorze Polskim obwieszczenie z aktualnymi maksymalnymi cenami paliw. Nowe stawki zaczynają obowiązywać następnego dnia po ogłoszeniu. Jeśli publikacja przypada przed dniami wolnymi, ceny utrzymują ważność do najbliższego dnia roboczego.

Sprzedaż paliwa po cenie wyższej niż dopuszczalna grozi karą finansową do 1 mln zł. Kontrole przestrzegania przepisów prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Do 15 czerwca obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8 proc. oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. Akcyza jest obniżona o 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską.

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Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
PaliwoStacje paliwCeny paliwsprzedaż paliw
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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