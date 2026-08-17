Budżet pod kreską. "Do pełnego obrazu brakuje"

Andrzej Domański, minister finansów, komentuje dane dotyczące deficytu budżetu państwa Źródło zdj. gł.: Andrzej Rostek/Shutterstock

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Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń - lipiec 2026 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2026 r. wyniosło:

dochody 333,9 mld zł, tj. 51,6 proc.,

wydatki 475,0 mld zł, tj. 51,7 proc.,

deficyt 141,1 mld zł, tj. 51,9 proc.

Zgodnie z tegorocznym budżetem, dochody mają wynieść 647,2 mld zł, wydatki 918,94 mld zł, a deficyt 271,74 mld zł.

Wzrost dochodów w skali roku

Według resortu finansów tegoroczne dochody po lipcu br. były o 20,1 mld zł wyższe niż w tym samym okresie roku 2025.

MF podało także, że dochody podatkowe budżetu państwa wyniosły 295,7 mld zł i były wyższe o ok. 18,3 mld zł (a więc o 6,6 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń-lipiec 2025 r. Kształtowały się one następująco:

dochody z podatku VAT wyniosły 192 mld zł i były wyższe o ok. 3,7 mld zł (tj. 2 proc.),

dochody z podatku akcyzowego wyniosły 52,3 mld zł i były wyższe o ok. 0,8 mld zł (tj. 1,7 proc.),

dochody z podatku PIT były ujemne i wyniosły - 16,4 mld zł; były niższe o ok. 0,8 mld zł (tj. 5,4 proc.),

dochody z podatku CIT wyniosły 52,1 mld zł i były wyższe o ok. 11,7 mld zł (tj. 28,9 proc.).

"Rok 2026 jest drugim rokiem funkcjonowania reformy dochodów JST. Oznacza to, że dochody budżetu państwa w przypadku PIT oraz CIT są wykonywane w oparciu o te same zasady ustalania udziałów JST, co w 2025 r." - wyjaśnił resort finansów w komunikacie. Dodał, że niższe dochody budżetu państwa z PIT w okresie styczeń-lipiec 2026 r. w porównaniu z poprzednim rokiem wynikają ze wzrostu wysokości udziałów przekazanych samorządom.

W komunikacie przypomniano też, że na tegoroczne wpływy z podatków pośrednich wpływa rządowy programu CPN, czyli obniżenie stawek VAT i akcyzy. Koszt programu szacowany jest na ok. 4,7 mld zł. Z kolei na wzrost wpływów z CIT wpływa m.in. wyższa stawka tego podatku dla banków.

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Te wydatki pochłonęły najwięcej pieniędzy

Zgodnie z wyliczeniami MF wydatki budżetu państwa w okresie styczeń-lipiec 2026 r. wyniosły 474,97 mld zł, czyli 51,7 proc. planu i były wyższe o ok. 4,4 mld zł (tj. 0,9 proc.) w stosunku do tego samego okresu roku 2025 (470,6 mld zł, tj. 51,1 proc. planu).

Jak wyjaśnił resort finansów, od stycznia do lipca najwyższe kwotowo wydatki odnotowano w następujących częściach budżetu państwa:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych – w wysokości 108,4 mld zł, tj. 52,2 proc. planu,

Obrona Narodowa – w wysokości 54,4 mld zł, tj. 45,7 proc. planu,

obsługa długu Skarbu Państwa – w wysokości 46,6 mld zł, tj. 51,8 proc. planu.

Deficyt budżetu państwa po lipcu wyniósł ponad 141 mld zł. Na koniec czerwca deficyt budżetu przekraczał 123,7 mld zł.

Komentarze ekonomistów

"Lipiec w budżecie państwa był ponownie całkiem dobry. Dochody podatkowe odbiły (VAT, CIT), zaś deficyt liczony jako 12-miesięczna suma obniżył się do 260 mld zł i jest już niższy od planu na cały rok. Do pełnego obrazu brakuje informacji, co się dzieje w funduszach pozabudżetowych" - stwierdzili w serwisie X ekonomiści Banku Pekao.

Lipiec w budżecie państwa był ponownie całkiem dobry. Dochody podatkowe odbiły (VAT, CIT), zaś deficyt liczony jako 12-miesięczna suma obniżył się do 260 mld zł i jest już niższy od planu na cały rok.

Do pełnego obrazu brakuje informacji co się dzieje w funduszach pozabudżetowych pic.twitter.com/Ry8Jk7O2ng — Analizy Pekao (@Pekao_Analizy) August 17, 2026 Rozwiń

"Według danych MF, deficyt po VII wyniósł 141,1 mld zł (123,7 mld zł po VI). Wykonanie dochodów wyniosło 51,6 proc. (49,6 proc. przed rokiem). W dalszym ciągu bardzo dobrze wyglądają dochody z CIT (wykonanie 64,8 proc. vs. 57,1 proc. przed rokiem), a bliskie ścieżki z 2025 są dochody z PIT i VAT" - ocenili w serwisie X ekonomiści mBanku.

🇵🇱 Według danych MF, deficyt po VII wyniósł 141,1 mld zł (123,7 mld zł po VI). Wykonanie dochodów wyniosło 51,6% (49,6% przed rokiem). W dalszym ciągu bardzo dobrze wyglądają dochody z CIT (wykonanie 64,8% vs. 57,1% przed rokiem), a bliskie ścieżki z 2025 są dochody z PIT i VAT. pic.twitter.com/VU6ehW0kps — mBank Research (@mbank_research) August 17, 2026 Rozwiń

Były minister finansów, a obecnie prezes Instytutu Finansów Publicznych, profesor Paweł Wojciechowski w rozmowie z TVN24+ przyznał, że kolejne rządy celowo nie włączają funduszy do budżetu, bo przez ich wydatki dług publiczny mógłby przekroczyć próg 60 procent PKB, który zgodnie z ustawą o finansach publicznych uruchamia krajowe mechanizmy ostrożnościowe