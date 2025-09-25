Logo TVN24
Problem branży. "Środki wyczerpują się w przeciągu kilku minut"

kamera mikrofon shutterstock_157135019
Szymańska o systemie zachęt: środki wyczerpują się w kilka minut
Źródło: TVN24
- System zachęt w Polsce działa już kilka lat i można powiedzieć, że staliśmy się ofiarą własnego sukcesu. Środki wyczerpują się w przeciągu kilku minut i mamy poczucie, że ten system zdecydowanie wymaga usprawnienia - uważa Joanna Szymańska, prezeska Polskiej Gildii Producentów (PGP).

- Jest to system, który działa, ale wyczerpuje się bardzo szybko i nie mogą z niego skorzystać wszyscy zainteresowani - podkreśliła Szymańska.

"Rozmowa o zachętach jest początkiem"

Jej zdaniem system zachęt audiowizualnych jest ważny, ponieważ "stymuluje rozwój produkcji filmowej i serialowej, zachęca wielkie produkcje do tego, żeby przyjeżdżały do Polski i korzystały z naszych zasobów, z naszych ekip, z naszych lokacji, a małych i średnich producentów polskich wspiera w ich relacjach międzynarodowych, pozwala im rozwijać niezależne IP, pozwala im rozwijać swoje projekty".

- Badania pokazują, że w krajach, które mają sprawnie działające zachęty, przebicie na jednej wydanej złotówce bądź euro jest 8-9-krotne - mówiła.

- Postulujemy głęboką reformę polskiego przemysłu audiowizualnego i rozmowa o zachętach jest początkiem tej debaty, tej dyskusji. Chcemy, żeby system zachęt działał sprawniej - dodała prezeska PGP.

"System wsparcia produkcji audiowizualnej, tzw. zachęt, jest regulowany ustawą o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej i oferuje zwrot poniesionych w Polsce kosztów produkcji w wysokości 30 proc. polskich wydatków kwalifikowalnych" - wyjaśnił na swojej stronie Polski Instytut Sztuki Filmowej (PISF).

Raport dotyczący systemu zachęt

W dynamicznie rozwijającym się sektorze produkcji filmowej i telewizyjnej Polska ma szansę znacząco wzmocnić swoją pozycję na rynku międzynarodowym - podano w raporcie firmy Olsberg SPI przygotowanym na zlecenie Polskiej Gildii Producentów (PGP). Partnerami tego projektu są Stowarzyszenie Filmowców Polskich (SFP), Netflix, TVN Warner Bros. Discovery oraz PISF.

Według autorów raportu skuteczny system zachęt wspiera nie tylko twórców, ale także gospodarkę. Wskazano, że produkcje audiowizualne tworzą miejsca pracy, generują przychody dla lokalnych firm - od hoteli po usługi transportowe i catering - oraz promują Polskę jako atrakcyjne miejsce dla turystów.

Przykłady z Litwy, gdzie w 2022 roku zagraniczne produkcje wydały 150,3 mln zł, czy Hiszpanii, która w latach 2019–2022 wsparła 165 międzynarodowych projektów, pokazują korzyści płynące z inwestycji w zachęty.

Zachęty w innych krajach

Podczas panelu dyskusyjnego na Festiwalu Filmowym w Gdyni przedstawiciele Olsberg SPI podkreślali znaczenie systemu zachęt dla rozwoju branży audiowizualnej.

- W ciągu ostatnich dwóch dekad niemal każdy europejski rząd wprowadził lub rozwijał takie zachęty, by stymulować aktywność w sektorze. Sektor audiowizualny jest ceniony za swoją wartość ekonomiczną, strategiczną i kulturalną. W Unii Europejskiej tylko Luksemburg i Dania nie oferują automatycznych zachęt, choć Dania planuje wprowadzić system cash rebate od przyszłego roku - mówił Leon Forde, CEO Olsberg SPI.

Dodał, że automatyczne zachęty są kluczowe dla niezależnych producentów, ponieważ umożliwiają realizację projektów, które bez wsparcia mogłyby nie powstać lub byłyby realizowane za granicą.

- Rządy inwestują w te mechanizmy nie tylko dla wartości kulturalnej czy strategicznej, ale i rozwoju gospodarczego. Wydatki na produkcję stymulują gospodarkę. Wpływają na sektory takie jak podróże czy logistyka. Duży film fabularny może bowiem generować milion złotych wydatków każdego dnia, co wspiera lokalne firmy i tworzy miejsca pracy - zaznaczył.

Kadr z filmu "Dom dobry"
"Dom dobry", czyli kino familijne a rebours
TVN24
Eryk Kulm w filmie "Chopin, Chopin"
"Chopin, Chopin!" subiektywnie. Dlaczego polska superprodukcja mnie nie porwała
Justyna Kobus
Eryk Kulm jako Fryderyk Chopin
Rusza festiwal w Gdyni. W programie długo oczekiwane filmy
TVN24

"Efekt loterii" w systemie zachęt

Joe Stirling-Lee, konsultant Olsberg SPI wskazał na ograniczenia obecnego systemu w Polsce, funkcjonującego od 2019 roku.

- Około 461 milionów złotych kwalifikowalnych inwestycji zostało wykluczonych, co odpowiada około 1,5 miliarda złotych potencjalnych wydatków produkcyjnych, które zostały utracone. (...) To wskazuje na problem z pojemnością systemu – środki wyczerpują się szybko, czasem w kilka minut, co tworzy efekt loterii - wyjaśnił.

Dodał, że na podstawie wywiadów z branżą, rządem i grupami docelowymi zidentyfikowano trzy kluczowe problemy: pojemność budżetu, wsparcie polskich niezależnych produkcji, a także skomplikowany proces aplikacyjny.

Stirling-Lee podkreślił, że kluczowe rekomendacje obejmują zwiększenie lub zniesienie rocznego limitu finansowania, uproszczenie procesu aplikacyjnego przez redukcję wymagań dokumentacyjnych oraz poprawę jego efektywności. Dodatkowo zaproponował utrzymanie podstawowej stawki zwrotu na poziomie 30 procent, wprowadzenie 40-procentowej stawki dla niskobudżetowych filmów lokalnych, wdrożenie zaliczek poprawiających płynność finansową oraz ujednolicenie progów kwalifikowalności dla wszystkich rodzajów produkcji.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: BC/kris

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

