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Z kraju

GUS podał stopę bezrobocia. Tyle wyniosła w czerwcu

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
|
ludzie, ulica, warszawa, shutterstock_2474169857
Co najbardziej utrudnia Polakom efektywne wykonywanie pracy?
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Grand Warszawski/Shutterstock
Stopa bezrobocia w Polsce spadła w czerwcu do 5,8 procent z 5,9 procent odnotowanych miesiąc wcześniej - poinformował Główny Urząd Statystyczny. Dane są zgodne z wcześniejszym szacunkiem resortu rodziny, pracy i polityki społecznej.

Z danych GUS wynika, że w czerwcu stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,8 procent. W maju wskaźnik ten kształtował się na poziomie 5,9 procent. W ujęciu miesięcznym oznacza to spadek o 0,1 punktu procentowego.

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Odczyt opublikowany przez GUS pokrywa się z wcześniejszymi przewidywaniami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Resort również szacował, że w czerwcu stopa bezrobocia wyniesie 5,8 procent. Oficjalne dane urzędu potwierdziły tym samym prognozę ministerstwa.

Mniej bezrobotnych w rejestrach

Zmniejszyła się również liczba osób pozostających w rejestrach urzędów pracy. Na koniec czerwca status bezrobotnego miało 901,5 tysiąca osób. Miesiąc wcześniej zarejestrowanych było 915,9 tysiąca bezrobotnych. Oznacza to, że w ciągu miesiąca ich liczba spadła o 14,4 tysiąca.

Czerwcowe dane pokazują więc jednoczesny spadek stopy bezrobocia oraz ogólnej liczby osób figurujących w rejestrach urzędów pracy.

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Dla pracownika

Więcej nowych rejestracji

Wzrosła natomiast liczba osób, które w czerwcu zarejestrowały się jako bezrobotne. GUS podał, że było ich 83,8 tysiąca wobec 81,6 tysiąca w poprzednim miesiącu. Liczba nowych rejestracji zwiększyła się zatem o 2,2 tysiąca, mimo spadku ogólnej liczby bezrobotnych.

Okres wakacyjny, ze względu na wzrost liczby ofert pracy sezonowej, przede wszystkim w turystyce i rolnictwie, zazwyczaj sprzyja nieznacznej redukcji stopy bezrobocia.

Z danych Eurostatu wynika, że Polska obok Czech i Bułgarii ma najniższy w Unii Europejskiej wskaźnik bezrobocia. Najwyższy odsetek osób w wieku produkcyjnym pozostających bez pracy jest w Finlandii i Hiszpanii, ponad 11,6 proc.

Źródło: PAP
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Tagi:
GUSPolskaBezrobocie
Jan Sowa
Jan Sowa
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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