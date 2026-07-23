Z kraju GUS podał stopę bezrobocia. Tyle wyniosła w czerwcu Oprac. Jan Sowa |

Co najbardziej utrudnia Polakom efektywne wykonywanie pracy? Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Grand Warszawski/Shutterstock

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Z danych GUS wynika, że w czerwcu stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,8 procent. W maju wskaźnik ten kształtował się na poziomie 5,9 procent. W ujęciu miesięcznym oznacza to spadek o 0,1 punktu procentowego.

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Odczyt opublikowany przez GUS pokrywa się z wcześniejszymi przewidywaniami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Resort również szacował, że w czerwcu stopa bezrobocia wyniesie 5,8 procent. Oficjalne dane urzędu potwierdziły tym samym prognozę ministerstwa.

Mniej bezrobotnych w rejestrach

Zmniejszyła się również liczba osób pozostających w rejestrach urzędów pracy. Na koniec czerwca status bezrobotnego miało 901,5 tysiąca osób. Miesiąc wcześniej zarejestrowanych było 915,9 tysiąca bezrobotnych. Oznacza to, że w ciągu miesiąca ich liczba spadła o 14,4 tysiąca.

Czerwcowe dane pokazują więc jednoczesny spadek stopy bezrobocia oraz ogólnej liczby osób figurujących w rejestrach urzędów pracy.

Więcej nowych rejestracji

Wzrosła natomiast liczba osób, które w czerwcu zarejestrowały się jako bezrobotne. GUS podał, że było ich 83,8 tysiąca wobec 81,6 tysiąca w poprzednim miesiącu. Liczba nowych rejestracji zwiększyła się zatem o 2,2 tysiąca, mimo spadku ogólnej liczby bezrobotnych.

Okres wakacyjny, ze względu na wzrost liczby ofert pracy sezonowej, przede wszystkim w turystyce i rolnictwie, zazwyczaj sprzyja nieznacznej redukcji stopy bezrobocia.

Z danych Eurostatu wynika, że Polska obok Czech i Bułgarii ma najniższy w Unii Europejskiej wskaźnik bezrobocia. Najwyższy odsetek osób w wieku produkcyjnym pozostających bez pracy jest w Finlandii i Hiszpanii, ponad 11,6 proc.