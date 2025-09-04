Złe wieści dla kierowców. Podwyżki na autostradzie

Podwyżki na A2 na trasie Nowy Tomyśl-Konin. Za przejazd każdym z trzech 50-kilometrowych odcinków autostrady kierowcy aut osobowych będą musieli zapłacić o złotówkę więcej - 37 złotych. W sumie przejazd będzie kosztował 111 złotych.

Według Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) jest to wiadomość, która nie napawa kierowców optymizmem.

Podwyżki opłat na autostradzie A2 na odcinku Nowy Tomyśl-Konin

Podwyżka opłat na autostradzie A2 może spowodować przeniesienie ruchu tranzytowego na drogi wojewódzkie, powiatowe oraz gminne. To z kolei oznacza pogorszenie komfortu życia mieszkańców, większe zagrożenie dla bezpieczeństwa oraz szybsze zużycie lokalnej infrastruktury drogowej.

- Stanowczo mówimy nie dla takich podwyżek. Oczywiście ta podwyżka jest zgodna z umową, my tutaj nie kwestionujemy legalności tej podwyżki, natomiast chcieliśmy zasygnalizować częstotliwość oraz skalę tych podwyżek - podkreślił Szymon Piechowiak, rzecznik prasowy GDDKiA.

Nowe stawki na A2 TVN24

Podwyżki z negatywnym wpływem na komfort mieszkańców

W Sługocinie oraz w okolicznych miejscowościach mieszkańcy coraz częściej zwracają uwagę na rosnące natężenie ruchu drogowego, szczególnie na trasie krajowej nr 92. Zwiększona liczba pojazdów przekłada się na uciążliwości komunikacyjne, a także na obniżenie poziomu bezpieczeństwa w tym rejonie.

- Trasa 92 jest świetną alternatywą i część kierowców skraca sobie w ten sposób drogę, a patrząc po badaniach ruchu, to zaledwie 1,4-1,5 to jest nasz ruch lokalny, a reszta to jest jednak ruch tranzytowy - powiedział zastępca burmistrza Swarzędza Grzegorz Taterka.

Podwyżka opłat na A2 o złotówkę za każdy odcinek sprawia, że coraz więcej kierowców wybiera bezpłatne drogi lokalne zamiast autostrady.

To powoduje wzrost ruchu tranzytowego na trasach alternatywnych, co negatywnie wpływa na codzienne funkcjonowanie mieszkańców, bezpieczeństwo drogowe oraz stan infrastruktury.

Zmiana cen na A2 Autostrada Wielkopolska

Podwyżki na A2 od 11 września

Wcześniej GDDKiA poinformowała, że od 11 września Autostrada Wielkopolska S.A., koncesjonariusz odcinka autostrady A2 Nowy Tomyśl-Konin, po raz drugi w tym roku podniesie stawki opłat za przejazd.

Autostrada Wielkopolska S.A. zaznaczyła w stanowisku, że zmiana stawek opłat to nie efekt "dowolnej decyzji spółki", lecz konieczność zapewnienia standardu infrastruktury, jakiego oczekują kierowcy - bezpiecznej, dobrze utrzymanej, wyposażonej w nowoczesne systemy zarządzania ruchem.

Autorka/Autor:jjs/kris

Źródło: TVN24, PAP