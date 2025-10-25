Tusk o rekordowym wzroście polskiej gospodarki Źródło: TVN24

Szef resortu finansów Andrzej Domański w sobotę w Łodzi wziął udział w Igrzyskach Wolności w Łodzi wygłaszając wykład wstępny do debaty o polonizacji i inwestowaniu w polską gospodarkę.

"Gonimy Arabię Saudyjską oraz Holandię"

- Jestem absolutnie przekonany, że rok 2025 to z punktu widzenia polskiej gospodarki to rok wyjątkowy, w którym Polska przekracza symboliczne granice. Wchodzimy do grona 20 największych gospodarek świata, wyprzedzając Szwajcarię. W 1989 r. nasz kraj zajmował 35. miejsce pod względem wielkości gospodarki z nominalnym PKB niespełna 67 miliardów dolarów. Według najnowszych prognoz Międzynarodowego Funduszu Walutowego, nasze PKB w tym roku przekroczy bilion dolarów i Polska tym samym właśnie wyprzedza Szwajcarię i gonimy Arabię Saudyjską oraz Holandię - powiedział Andrzej Domański.

Zdaniem szefa MF to dowód na to, że 35 lat konsekwentnej pracy, reform, otwartości i przedsiębiorczości przyniosły efekty.

- Wolność zdobyta w roku 1989, zrzucenie jarzma komunizmu doprowadziła do wolnorynkowej erupcji. Zbudowaliśmy bardzo silne instytucje. Wstąpiliśmy do Unii Europejskiej i mówię tu przede wszystkim o dostępie do wspólnego rynku. Udało nam się zbudować silną, mocno zdywersyfikowaną gospodarkę. Patrząc na to, co dzieje się w innych krajach Europy Środkowo Wschodniej widzimy, że ta nasza dywersyfikacja - to, że nie mamy jednego narodowego czempiona, ale mamy kilka silnych sektorów gospodarki sprawia, że jesteśmy bardziej odporni na szoki zewnętrzne - powiedział minister Domański.

Minister finansów Andrzej Domański Źródło: PAP/Marian Zubrzycki

"Polska przegoni Japonię"

Wspomniał słowa Lecha Wałęsy, który obiecywał Polakom drugą Japonię. - To się dzieje w 2025 roku. Zgodnie z danymi MFW, Polska przegoni Japonię pod względem PKB per capita skorygowanego o poziom cen - powiedział Domański.

Domański ostrzegł jednak, że przewagi, na których budowana była siła polskiej gospodarki, stopniowo się wyczerpują i w świecie rosnących napięć geopolitycznych, zwalniającej globalizacji, potężnego tempa transformacji technologicznej, utrzymanie dynamiki rozwoju wymaga czegoś więcej.

- Wymaga odwagi, wizji nowych źródeł i nowych silników wzrostu gospodarczego. Dlatego mówimy dziś o nowym etapie rozwoju, dlatego mówimy również o nadchodzącej złotej dekadzie polskiej gospodarki. Mówimy o reindustrializacji, innowacyjności, wzroście produktywności. Prognozy OECD przewidują, że w 2026 roku Polska gospodarka będzie należała do najszybciej rosnących gospodarek w Europie. Międzynarodowy Fundusz Walutowy z kolei przewiduje, że do 2030 roku tempo wzrostu gospodarczego w Polsce będzie dwukrotnie wyższe od średniej unijnej - powiedział minister.

Zaznaczył, że oznaki ożywienia gospodarczego w polskiej gospodarce już są widoczne, ale inwestycje publiczne muszą być impulsem, choć fundamentem rozwoju gospodarczego Polski są inwestycje prywatne.

"Miejsca dla tego wzrostu jest niezwykle dużo"

Andrzej Domański powiedział, że wartość rynku zamówień publicznych w 2024 roku przekroczyła 587 mld zł, co jest potężną dźwignią, która mądrze wykorzystana może pobudzić setki tysięcy firm w całym kraju

- Dla mnie jest niezwykle istotne, aby właśnie tutaj, w Łodzi w trakcie Igrzysk Wolności, gdzie wolnorynkowe idee znajdują się w samym sercu myślenia, bardzo wyraźnie powiedzieć - chcemy wspierać w Polsce sektor prywatny. Chcemy w Polsce wspierać firmy sektora prywatnego. Wiemy, że tutaj miejsca dla tego wzrostu jest niezwykle dużo - oświadczył szef MF.

Dodał, że jedynie 30 proc. polskiej gospodarki to polskie firmy prywatne. To - według Domańskiego pokazuje, jak dużo jest tutaj jeszcze przestrzeni do tego, aby znaczenie sektora prywatnego w Polsce rosło.

- A dlaczego nam zależy, aby rosło? Dlatego, że efektywność firm w sektorze prywatnym jest trzykrotnie wyższa od firm państwowych działających w tych samych sektorach gospodarki. (...) Wspierając sektor prywatny możemy uzyskać pewnego rodzaju lewar, możemy uzyskać znacznie więcej dla polskiej gospodarki. Ale jednocześnie wiemy, że aby było to możliwe, musimy jako państwo, musimy jako rząd tworzyć warunki do tego, aby inwestycji w Polsce było więcej, aby kapitału dla firm było więcej - akcentował Andrzej Domański.

Dodał, że nie ma trwałego wzrostu, bez wolności gospodarczej. Nie ma innowacji bez zaufania do przedsiębiorców.

- Dla mnie olbrzymi wysiłek rządu w obszarze deregulacji to jest de facto wysiłek na rzecz zwiększania wolności. W tym roku rozpoczęliśmy największy od 35 lat proces deregulacji polskiej gospodarki. Dzięki współpracy z przedsiębiorcami i organizacjami społecznymi przyjęliśmy już prawie 150 konkretnych zmian legislacyjnych, dzięki którym biznes w Polsce będzie prowadziło się po prostu łatwiej - powiedział Domański.

Ocenił, że deregulacja oprócz ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej, może mieć bardzo konkretne przełożenie na dane makroekonomiczne - nawet o jeden punkt procentowy PKB rocznie.

Andrzej Domański powiedział, że dla rządu repolonizacja gospodarki to tworzenie dla polskich firm miejsca, przestrzeni i warunków, w tym warunków finansowych do uczestniczenia w potężnym procesie inwestycyjnym, który trwa teraz w Polsce.

- Chcemy wspierać przede wszystkim firmy z sektora prywatnego, a miejsca do tego, aby sektora prywatnego w Polsce było więcej mamy bardzo dużo - podsumował minister.

"Czas niepewności"

12. Igrzyska Wolności w Łodzi odbywają się pod hasłem "Czas niepewności". Eksperci z całego świata biorą udział w debatach na temat m.in. funkcjonowania w warunkach toczących się konfliktów, zagrożeniu populizmem i faszyzacji życia publicznego, polityki Chin, Ameryki Łacińskiej i Bliskiego Wschodu.

Przewidziano też spotkania z ekspertami z dziedziny ekonomii, nauk społecznych, kultury. Debaty eksperckie są w dużej części transmitowane na żywo za pośrednictwem strony organizatora. Wydarzenie trwa w łódzkiej hali EXPO do niedzieli.

OGLĄDAJ: TVN24 HD