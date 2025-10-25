Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

"Polska przekracza symboliczne granice"

Warszawa, ludzie, noc (listopad 2024)
Tusk o rekordowym wzroście polskiej gospodarki
Źródło: TVN24
Polska wchodzi do 20 największych gospodarek świata, wyprzedza Szwajcarię, a goni Arabię Saudyjską i Holandię - podkreśla minister finansów Andrzej Domański. Dodaje, że według prognoz w 2030 roku wzrost gospodarczy nad Wisłą będzie dwukrotnie wyższy od średniej unijnej.

Szef resortu finansów Andrzej Domański w sobotę w Łodzi wziął udział w Igrzyskach Wolności w Łodzi wygłaszając wykład wstępny do debaty o polonizacji i inwestowaniu w polską gospodarkę.

"Gonimy Arabię Saudyjską oraz Holandię"

- Jestem absolutnie przekonany, że rok 2025 to z punktu widzenia polskiej gospodarki to rok wyjątkowy, w którym Polska przekracza symboliczne granice. Wchodzimy do grona 20 największych gospodarek świata, wyprzedzając Szwajcarię. W 1989 r. nasz kraj zajmował 35. miejsce pod względem wielkości gospodarki z nominalnym PKB niespełna 67 miliardów dolarów. Według najnowszych prognoz Międzynarodowego Funduszu Walutowego, nasze PKB w tym roku przekroczy bilion dolarów i Polska tym samym właśnie wyprzedza Szwajcarię i gonimy Arabię Saudyjską oraz Holandię - powiedział Andrzej Domański.

Zdaniem szefa MF to dowód na to, że 35 lat konsekwentnej pracy, reform, otwartości i przedsiębiorczości przyniosły efekty.

- Wolność zdobyta w roku 1989, zrzucenie jarzma komunizmu doprowadziła do wolnorynkowej erupcji. Zbudowaliśmy bardzo silne instytucje. Wstąpiliśmy do Unii Europejskiej i mówię tu przede wszystkim o dostępie do wspólnego rynku. Udało nam się zbudować silną, mocno zdywersyfikowaną gospodarkę. Patrząc na to, co dzieje się w innych krajach Europy Środkowo Wschodniej widzimy, że ta nasza dywersyfikacja - to, że nie mamy jednego narodowego czempiona, ale mamy kilka silnych sektorów gospodarki sprawia, że jesteśmy bardziej odporni na szoki zewnętrzne - powiedział minister Domański.

Minister finansów Andrzej Domański
Minister finansów Andrzej Domański
Źródło: PAP/Marian Zubrzycki

"Polska przegoni Japonię"

Wspomniał słowa Lecha Wałęsy, który obiecywał Polakom drugą Japonię. - To się dzieje w 2025 roku. Zgodnie z danymi MFW, Polska przegoni Japonię pod względem PKB per capita skorygowanego o poziom cen - powiedział Domański.

Domański ostrzegł jednak, że przewagi, na których budowana była siła polskiej gospodarki, stopniowo się wyczerpują i w świecie rosnących napięć geopolitycznych, zwalniającej globalizacji, potężnego tempa transformacji technologicznej, utrzymanie dynamiki rozwoju wymaga czegoś więcej.

- Wymaga odwagi, wizji nowych źródeł i nowych silników wzrostu gospodarczego. Dlatego mówimy dziś o nowym etapie rozwoju, dlatego mówimy również o nadchodzącej złotej dekadzie polskiej gospodarki. Mówimy o reindustrializacji, innowacyjności, wzroście produktywności. Prognozy OECD przewidują, że w 2026 roku Polska gospodarka będzie należała do najszybciej rosnących gospodarek w Europie. Międzynarodowy Fundusz Walutowy z kolei przewiduje, że do 2030 roku tempo wzrostu gospodarczego w Polsce będzie dwukrotnie wyższe od średniej unijnej - powiedział minister.

Zaznaczył, że oznaki ożywienia gospodarczego w polskiej gospodarce już są widoczne, ale inwestycje publiczne muszą być impulsem, choć fundamentem rozwoju gospodarczego Polski są inwestycje prywatne.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
tlum ulica shutterstock_565189495
Cena ostro w górę. "Zyskuje, kiedy ludzie się boją"
Rynki
Czołgi Leopard 2PL już w 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej. Wieże w położeniu marszowym, lufami do tyłu
Czołgi nie pojadą na Orlen. Polska walczy o rurę, która może powstrzymać wroga
Maciej Michałek
Ile kosztuje 1 grosz?
Groszowa sprawa? U nas tajemnicza petycja, w innych krajach decyzje
Michał Istel

"Miejsca dla tego wzrostu jest niezwykle dużo"

Andrzej Domański powiedział, że wartość rynku zamówień publicznych w 2024 roku przekroczyła 587 mld zł, co jest potężną dźwignią, która mądrze wykorzystana może pobudzić setki tysięcy firm w całym kraju

- Dla mnie jest niezwykle istotne, aby właśnie tutaj, w Łodzi w trakcie Igrzysk Wolności, gdzie wolnorynkowe idee znajdują się w samym sercu myślenia, bardzo wyraźnie powiedzieć - chcemy wspierać w Polsce sektor prywatny. Chcemy w Polsce wspierać firmy sektora prywatnego. Wiemy, że tutaj miejsca dla tego wzrostu jest niezwykle dużo - oświadczył szef MF.

Dodał, że jedynie 30 proc. polskiej gospodarki to polskie firmy prywatne. To - według Domańskiego pokazuje, jak dużo jest tutaj jeszcze przestrzeni do tego, aby znaczenie sektora prywatnego w Polsce rosło.

- A dlaczego nam zależy, aby rosło? Dlatego, że efektywność firm w sektorze prywatnym jest trzykrotnie wyższa od firm państwowych działających w tych samych sektorach gospodarki. (...) Wspierając sektor prywatny możemy uzyskać pewnego rodzaju lewar, możemy uzyskać znacznie więcej dla polskiej gospodarki. Ale jednocześnie wiemy, że aby było to możliwe, musimy jako państwo, musimy jako rząd tworzyć warunki do tego, aby inwestycji w Polsce było więcej, aby kapitału dla firm było więcej - akcentował Andrzej Domański.

Dodał, że nie ma trwałego wzrostu, bez wolności gospodarczej. Nie ma innowacji bez zaufania do przedsiębiorców.

- Dla mnie olbrzymi wysiłek rządu w obszarze deregulacji to jest de facto wysiłek na rzecz zwiększania wolności. W tym roku rozpoczęliśmy największy od 35 lat proces deregulacji polskiej gospodarki. Dzięki współpracy z przedsiębiorcami i organizacjami społecznymi przyjęliśmy już prawie 150 konkretnych zmian legislacyjnych, dzięki którym biznes w Polsce będzie prowadziło się po prostu łatwiej - powiedział Domański.

Ocenił, że deregulacja oprócz ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej, może mieć bardzo konkretne przełożenie na dane makroekonomiczne - nawet o jeden punkt procentowy PKB rocznie.

Andrzej Domański powiedział, że dla rządu repolonizacja gospodarki to tworzenie dla polskich firm miejsca, przestrzeni i warunków, w tym warunków finansowych do uczestniczenia w potężnym procesie inwestycyjnym, który trwa teraz w Polsce.

- Chcemy wspierać przede wszystkim firmy z sektora prywatnego, a miejsca do tego, aby sektora prywatnego w Polsce było więcej mamy bardzo dużo - podsumował minister.

"Czas niepewności"

12. Igrzyska Wolności w Łodzi odbywają się pod hasłem "Czas niepewności". Eksperci z całego świata biorą udział w debatach na temat m.in. funkcjonowania w warunkach toczących się konfliktów, zagrożeniu populizmem i faszyzacji życia publicznego, polityki Chin, Ameryki Łacińskiej i Bliskiego Wschodu.

Przewidziano też spotkania z ekspertami z dziedziny ekonomii, nauk społecznych, kultury. Debaty eksperckie są w dużej części transmitowane na żywo za pośrednictwem strony organizatora. Wydarzenie trwa w łódzkiej hali EXPO do niedzieli.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: /kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
Ministerstwo FinansówAndrzej DomańskiPolskaGospodarka
Zobacz także:
Donald Trump
Trump odwraca decyzję Bidena
Ze świata
shutterstock_2360132681 Warszawa, Polska. 7 września 2023 r. Wnętrze pociągu pasażerskiego. Puste krzesła w wagonie. PKP Intercity
Pociągi zatrzymają się na godzinę
Z kraju
Viktor Orban
Węgry zmieniają podejście do rosyjskich surowców
Ze świata
zloto sztabka zlota AdobeStock_606917865
Ceny złota w górę, coraz bliżej 5 tysięcy dolarów za uncję
Ze świata
shutterstock_2637727779
Microsoft wyznacza nowy kierunek w rozwoju AI. "Istotna zmiana"
Najnowsze
pap_20251010_1KN
Putin "ukrywa tę sytuację"
Ze świata
shutterstock_1598514535
Kumulacja w Eurojackpot rośnie
ropa naftowa, rosneft, rosnieft, rosja
Importowali rosyjską ropę na potęgę. Gigant zabiera głos w sprawie sankcji
Ze świata
Lofoten Islands, Norwegia
Turyści "przyjeżdżają z całego świata". Kłopoty z parkingami, śmietnikami i kanalizacją
Turystyka
Laptop, komputer, handel, zakupy
"Wszystkie ważne transakcje zrób wcześniej". Utrudnienia w bankach
shutterstock_1707947203
"Mamy do czynienia ze zjawiskiem martwego internetu"
Tech
Donald Trump
Trump: oszukała i została przyłapana
Ze świata
biurowiec shutterstock_2398225309
"Dłuższa dniówka" dla niektórych osób. Inspekcja pracy komentuje
Dla pracownika
shutterstock_2564758397
Kary mogą być ogromne. Bruksela: Meta i TikTok naruszyły unijne przepisy
Tech
Maciej Adamkiewicz
Nie żyje polski miliarder
Z kraju
polski komitet olimpijski siedziba shutterstock_10964281_1
Giełda kryptowalut sponsorem PKOl. "Cała świta musiała pojechać do Monako"
Z kraju
shutterstock_2279613499
Niemcy o "ciosie dla Ukrainy"
Ze świata
Krajowa Administracja Skarbowa wykryła oszustwo w branży paliwowej
Decyzję Trumpa odczuje też Polska? Tak mogą wzrosnąć ceny
Moto
Tatar wołowy
Groźna bakteria w mięsie. "Nie należy spożywać"
Z kraju
sklep market ludzie wozek shutterstock_2232609833
Zwolnienia w amerykańskiej sieci. Setki osób stracą pracę
Ze świata
Donald Trump
Trump zrywa negocjacje. "Skandaliczne zachowanie"
Ze świata
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz
Merz: zakładam, że Rosnieft otrzyma zwolnienie z sankcji
Ze świata
lotto S shutterstock_275295956
Wysoka kumulacja w Lotto
Z kraju
coca-cola-lod-shutterstock_643315588
Coca-Cola zmieniła skład
Ze świata
Donald Tusk
Premier: jesteśmy świadkami bardzo poważnego zwrotu w tej kwestii
Z kraju
Changpeng Zhao
Trump ułaskawił miliardera
Ze świata
saranda albania shutterstock_1979689766
"Musieli czekać na posiłki w długich kolejkach". Jest wyrok TSUE
Turystyka
Łupem 14-latki padły buteleczki z alkoholem (zdjęcie ilustracyjne)
"Małpki" w systemie kaucyjnym? Ministerstwo odpowiada
Z kraju
chiny szanghaj rafineria shutterstock_1271084311
Chiny wstrzymują zakup rosyjskiej ropy. Obawy Pekinu
Ze świata
shutterstock_2564758397
Aplikacje częściowo zablokowane. Władze tłumaczą decyzję
Tech

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica