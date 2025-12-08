Logo TVN24
"Europa musi być mocarstwem gospodarczym, a nie mocarstwem regulacyjnym"

Andrzej Domański
Andrzej Domański: Europa musi być mocarstwem gospodarczym, a nie mocarstwem regulacyjnym
Źródło: TVN24
Dekarbonizacja nie może oznaczać deindustrializacji. Europa musi być z powrotem mocarstwem gospodarczym, a nie mocarstwem regulacyjnym - powiedział w rozmowie z dziennikarzami w Brukseli minister finansów Andrzej Domański. Dodał, że "musimy iść w kierunku deregulacji i musimy zdecydowanie przyspieszyć".

Andrzej Domański odniósł się między innymi do nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych, w której podkreślono, że polityka USA w sprawie Europy powinna traktować jako priorytet m.in. powrót do stabilności strategicznej w relacjach z Rosją, umożliwienie Europie wzięcia odpowiedzialności za własną obronę i zapobieganie dalszemu rozszerzaniu NATO.

- Po publikacji nowej amerykańskiej strategii bezpieczeństwa, nie ulega najmniejszej wątpliwości, że Europa musi przyspieszyć proces odbudowy konkurencyjności europejskiej gospodarki. Dekarbonizacja nie może oznaczać deindustrializacji. Europa musi być z powrotem mocarstwem gospodarczym, a nie mocarstwem regulacyjnym. Polska to dziś najszybciej rosnąca duża unijna gospodarka - mówił w rozmowie z dziennikarzami minister finansów.

Domański: nasz głos w Brukseli jest uważanie słuchany

- Jesteśmy 20. największą gospodarką na świecie i dlatego nasz głos tutaj w Brukseli jest bardzo uważnie słuchany. Dzisiaj rano odbyłem spotkanie w grupie ministrów, sojuszników ciężkiego przemysłu energochłonnego. Dyskutowaliśmy o rozwiązaniach, które sprawią, iż biznes, przemysł będzie nadal silny w Europie. Polska prezentuje kolejne rozwiązania, które mają sprawić, iż konkurencyjność europejskiej gospodarki będzie rosła. Chociażby rozwiązania dotyczące deregulacji. Uważamy, że proces upraszczania europejskiego prawa jest niezbędny, ale musimy iść dalej. Musimy iść w kierunku deregulacji i musimy zdecydowanie przyspieszyć - podkreślał Domański.

Pieniądze z zamrożonych rosyjskich aktywów trafią do Ukrainy?

Andrzej Domański był pytany także o tak zwaną pożyczkę reparacyjną dla Ukrainy. Zgodnie z propozycją KE zamrożone od 2022 r. aktywa rosyjskiego banku centralnego mają zostać wykorzystane do sfinansowania pożyczki reparacyjnej dla Ukrainy. Ta ma oddać pieniądze, gdy Rosja wypłaci jej odszkodowanie za straty wojenne.

Do tego rozwiązania nie jest przekonana Belgia, w której znajduje się izba rozliczeniowa Euroclear, przechowująca większość zamrożonych środków. Premier de Wever wielokrotnie powtarzał, że Belgia nie jest gotowa na takie rozwiązanie, ponieważ obawia się, iż będzie musiała sama wypłacić pieniądze Rosji, jeśli ta wygra w sądzie.

- Musimy przekonać Belgię. Musimy zapewnić takie rozwiązanie, w którym równocześnie Belgia będzie czuła się komfortowo, bezpiecznie. Musimy mieć tutaj bardzo pragmatyczne podejście. My od samego początku jako Polska mieliśmy bardzo jednoznaczne stanowisko. Agresor, Rosja, musi zapłacić za wyrządzone koszty. I te zamrożone rosyjskie aktywa są idealnym źródłem sfinansowania potrzeb ukraińskich - stwierdził Andrzej Domański.

Domański: nastroje są bardzo bojowe

Domański mówił także o tym, że Polska zamierza powalczyć o siedzibę nowego Urzędu Unii Europejskiej do Spraw Celnych. Dziennikarze dopytywali, jaka jest konkurencja i jakie nastroje są w Polsce, jeśli chodzi o tę kandydaturę.

- Bardzo bojowe oczywiście. Uważamy, że nie ma lepszego miejsca do tego, aby zlokalizować siedzibę Europejskiej Agencji Celnej niż Warszawa. Przyczyny są oczywiste. Budujemy bezpieczeństwo wschodniej flanki. Mamy w Warszawie Frontex. Chcemy mieć agencję celną. One będą ze sobą doskonale współpracowały. Mamy wszystkie infrastrukturalne elementy, które są bardzo ważne w tym procesie. Będziemy przekonywać naszych europejskich partnerów do tego, aby właśnie w Warszawie siedziba tej agencji się znalazła - podkreślał.

Minister finansów o wydatkach na służbę zdrowia

Odniósł się także do wydatków na służbę zdrowia. - Nakłady na ochronę zdrowia, czyli to, za co bezpośrednio odpowiada Ministerstwo Finansów, rosną z roku na rok. W przyszłym roku te nakłady będą o 25 miliardów złotych większe niż plan na rok 2025. Dodatkowo w trakcie roku 2025, znaleźliśmy kolejne miliardy złotych, którymi wzmocniliśmy finanse NFZ. Środki zarówno z rezerw, jak i chociażby prawie miliard złotych z obligacji, które znajdują się w dyspozycji pana premiera. Zresztą również w roku 2025 te nakłady były większe niż w roku 2024 - wymieniał.

- Dla nas najważniejsze jest to, aby te rosnące nakłady przekładały się faktycznie na większą dostępność procedur dla pacjentów. W procencie do PKB nakłady na ochronę zdrowia, zgodnie z tym co jest zapisane w ustawie, sukcesywnie rosną - mówił.

W Brukseli odbędzie się dziś posiedzenie Rady UE ds. Konkurencyjności (Rynek Wewnętrzny i Przemysł), podczas którego ministrowie wysłuchają prezentacji komisarza Valdisa Dombrovskisa dotyczącej "Rocznego przeglądu w sprawie upraszczania, wdrażania i egzekwowania przepisów".

Omówią też kwestie nadzoru nad produktami sprzedawanymi na platformach e-commerce na wniosek delegacji francuskiej, a także przeprowadzą debatę na temat usuwania barier na jednolitym rynku w kontekście strategii na rzecz jego uproszczenia i wzmocnienia. Ponadto podczas roboczego lunchu zaplanowano wymianę poglądów na temat odblokowania potencjału inwestycji w innowacyjne zielone technologie.

Polskę reprezentuje minister finansów Andrzej Domański.

TVN24 HD
Na żywo

Autorka/Autor: mp/ToL

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Rafał Guz/PAP

TAGI:
Andrzej DomańskiMinisterstwo FinansówGospodarkaZdrowieNarodowy Fundusz Zdrowia
