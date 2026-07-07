Turystyka Polskie kierunki tracą turystów. "Widzimy wyraźną zmianę preferencji" Oprac. Paulina Karpińska |

Paweł Radoliński o planowaniu podróży przez polskich turystów Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: JohnKruger / Shutterstock

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Jak wskazano w raporcie opracowanym na podstawie danych z wyszukiwarki Google, zainteresowanie głównymi kierunkami w kraju, tj. Mazurami, Tatrami, Bałtykiem i Bieszczadami, spadło w tym roku o 31,8 proc. względem 2025 r.

Z kolei liczba wyszukiwań dotyczących wylotów za granicę wzrosła o 12,5 proc., a popularność hasła "wakacje za granicą" zwiększyła się o ponad 210 proc.

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Ekspertka: Polacy szukają przede wszystkim gwarancji pogody i słońca

- Dane z wyszukiwarki Google nie pozostawiają złudzeń - w tym roku widzimy wyraźną zmianę preferencji. Sumaryczne zainteresowanie głównymi polskimi regionami w ujęciu rocznym spadło o niemal jedną trzecią, podczas gdy zapytania o wyjazdy zagraniczne stabilnie rosną - wyjaśniła Dominika Harasimowicz z Google, cytowana w publikacji firmy.

Jak dodaje, "nawet pozorna popularność hasła 'jezioro' po głębszej analizie okazuje się ruchem ukierunkowanym na włoskie Garda czy Como, a nie rodzime Mazury".

- Polacy szukają w sieci przede wszystkim gwarancji pogody i pewnego słońca - zaznacza.

Top kierunki na lato 2026

Polacy wyszukiwali w sieci informacji głównie o Włoszech, Hiszpanii, Turcji, Chorwacji i Grecji. W przypadku Włoch największe zainteresowanie w sieci dotyczyło Bari i regionu Apulii, Rimini i Sycylii oraz jezior Garda i Como.

Jezioro Garda, Włochy Źródło zdjęcia: Lech Muszyński/PAP

Jeśli chodzi o Hiszpanię wyszukiwania dotyczyły głównie Alicante i Malagi oraz Majorki.

Alicante w Hiszpanii Źródło zdjęcia: Shutterstock

W przypadku ofert all inclusive oraz last minute największym zainteresowaniem cieszyła się Turcja, a następnie Grecja i Egipt.

Turcja, Oludeniz Źródło zdjęcia: Shutterstock

Najpopularniejsze kierunki na egzotyczne wakacje

Z kolei w przypadku dalekich podróży największym zainteresowaniem cieszy się Azja.

- O ile w zeszłym roku w sieci niepodzielnie królowało Bali, o tyle teraz nowym królem egzotyki została Tajlandia, notując gigantyczny skok zainteresowania - wyjaśnia Harasimowicz.

Jak dodaje, widać też wyraźną dywersyfikację rynku. - Coraz chętniej szukamy alternatyw w Azji, takich jak Wietnam, podczas gdy tradycyjne kierunki z Ameryki Łacińskiej, czyli Dominikana i Meksyk, wyraźnie tracą na popularności w ujęciu rocznym - zauważyła

Hanoi w Wietnamie Źródło zdjęcia: Shutterstock

W raporcie zwrócono również uwagę na kilka trendów widocznych w statystykach z wyszukiwań w Google. W trakcie fali upałów w Polsce pod koniec czerwca, w wyszukiwarce odnotowano skokowy wzrost zainteresowania hasłem "coolcation", czyli wakacji w chłodniejszym kraju lub regionie.

W przypadku zapytań o Bałtyk frazy "sinice" oraz "sinice w Bałtyku" odnotowały w czerwcu skok zainteresowania o ponad 3100 proc. "Zamiast szukać samych noclegów, internauci masowo weryfikowali mapy Głównego Inspektoratu Sanitarnego" - wskazano w publikacji.

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Wzrosło też zainteresowanie w internecie programem Ministerstwa Obrony Narodowej "Wakacje z wojskiem". W 2024 r., gdy program startował, w danych Google odnotowano nagły start od zera, w 2025 r. zainteresowanie wzrosło o 300 proc., a w 2026 r. odnotowano wzrost o 110 proc.

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